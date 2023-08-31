陪審團協會轟司改成效差應彈劾許宗力 司法院回擊：已獲民眾認同

台灣陪審團協會理事長鄭文龍（中） 今偕同真理大學法律學系教授吳景欽、律師詹晉鑒共同舉行記者會。（記台灣陪審團協會提供）

2023/08/31 18:06

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣陪審團協會31日召開記者會，理事長鄭文龍批評司法改革成效不彰，司法院長許宗力卻配合選舉召開司改成效記者會，應受彈劾。司法院新聞及法治宣導處同日發布新聞稿回擊稱司改6年，獲得多數民眾認同，民團失之偏頗，說法不公允。

新宣處表示，司改國是會議2017年8月12日總結會議後，司法院即戮力推動相關改革措施，國內機構（如台灣民意基金會）的民調結果顯示，民眾對於司改由不信任轉為信任、不滿意轉為滿意，顯示司改已獲得多數民眾的認同。

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新宣處指出，國際指標如瑞士洛桑管理學院（IMD）的世界競爭力年報（IMD World Competitiveness Yearbook），美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）的經濟自由度指數（Index of Economic Freedom），亦顯示近年來我國司法公正性、司法效能有大幅成長，司法改革已有一定成效。民團以單一機構的民調資料，做為司法院改革不力的論據，失之偏頗，亦非事實。

新宣處表示，正值司法改革國是會議屆滿6週年之際，司法院認為有整體性盤點各項司法改革措施，並向民眾報告的必要性，乃與行政院聯合於8月25日召開「司法改革重點成效記者會」。民團稱前開記者會是配合選舉召開，指摘司法為選舉政治服務、司法不中立，顯有誤認，且非公允。

至於民團質疑商業法院2021年7月成立至去年底，案量僅211件，成效不彰，新宣處回應，適逢國內疫情嚴峻，致收案數量未如預期，司法院2022年5月17日訂定發布「司法院指定智慧財產及商業法院管轄之商業訴訟事件」及「司法院調整商業事件審理法第二條第二項所定數額」，擴大商業法院審理案件範圍，如指定投保中心依證券投資人及期貨交易人保護法第10條之1、第10條之2及第28條規定提起的訴訟事件為商業訴訟事件，將商業訴訟事件訴訟標的金額或價額由1億元調整為3000萬元。

司法院並於2022年8月31日調整商業法院法官人數，以加強商業法院協助企業管理運作、提供有效監督機制、落實企業經營者責任等公司治理原則的立法目的。以調整後情形觀之，每股平均新收件數已與調整時預估情形相當。

民團還質疑行政訴訟修正案限制人民上訴權，新宣處表示，8月15日修正施行的行政訴訟法，仍維持以判決違背法令為理由的上訴要件，並無變更。且新制經由將簡易訴訟程序事件、交通裁決事件及收容聲請事件，集中於高等行政法院地方行政訴訟庭，搭配遠距審理及巡迴法庭，未影響人民訴訟便利性，民團說法誤解新法內容。

民團也批評國民法官制上路後，量刑過重，違背社會價值觀的判決，新宣處呼籲各界應尊重國民法官法庭的量刑判斷及審判獨立，況且目前國民法官案件宣判案例不多，尚無從以少數個案價整體制度，民團以他案判決結果，認定國民法官制度徹底失敗，應非允當。

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