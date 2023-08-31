民團批司改成效不彰 司法院長許宗力應受彈劾

台灣陪審團協會理事長鄭文龍（中） 今偕同真理大學法律學系教授吳景欽、律師詹晉鑒共同舉行記者會。（記台灣陪審團協會提供）

2023/08/31 13:29

〔記者謝君臨／台北報導〕司法改革屆滿6週年，台灣陪審團協會今（31）日偕同真理大學法律學系教授吳景欽、律師詹晉鑒共同舉行記者會，指近年司改成效並未獲得民眾太多信任，呼籲政府修正司改政策。協會理事長鄭文龍更批評司法院長許宗力竟配合選舉召開司改成效記者會；再加上商業法院案件數量不足，成立初期4個月竟無案可審，法官人力調度成謎，許院長應受彈劾。

鄭文龍表示，司法院上週聯合各部會召開「司法改革重點成效記者會」，指民調顯示國人對司改的滿意度，從2017年的34.7%，上升至今年的48.5%，不滿意度也持續下降；但不論是中正大學或台灣公民人權聯盟的調查，僅有約3成左右的民眾滿意司改，顯見台灣社會對於這些年司改成效並沒有太多信任。

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鄭文龍等人並提出5個面向的觀察，首先是司法信賴度偏低，彰顯司法院的改革不力。鄭等人指出，根據台灣公民人權聯盟的民調資料顯示，民眾對於司法的信賴程度僅約3成，遠不如民眾對於警察的信賴度7成5之高，顯見民眾極度不信任台灣的法院端，此即彰顯司法院的改革不力。

其次，許宗力配合選舉召開記者會。在臨近選舉的8月25日，許宗力配合法務部長蔡清祥及行政院政務委員羅秉成召開司改記者會，會中舉出的數據顯然與中正大學團隊做出的結論相悖，此舉除彰顯司法院的欲蓋彌彰外，也凸顯了司法為選舉政治服務，顯示司法院司法不中立。

第三，商業法院自2021年7月起成立，並將訴訟標的門檻訂為1億元，然成立初期4個月卻無案可審，造成甫上任的7位商業法院法官須額外支援其他法院的情況；即便是2021至2022年的一年半期間，商業法院也僅受理了211件，終結了136件，應擴大收案標準和來源，讓商業法院能正常運作。

第四，司法院去年修正行政訴訟法及其連帶的多則法條，希望透過限制人民的上訴權，使訴訟資源集中在處理事實的第一審；然而，從2021年至今，已有多個民間團體指出，若無法先堅實第一審的審判品質，這樣胡亂地限制上訴權，可能導致更多的司法弊病，先堅實才限制，才是更好的司改途徑。

最後，國民法官制度，量刑超重失控。上週才剛判決確定的案子，是一個重鬱症母親殺害自己的孩子、求死失敗的社會悲劇案件，卻遭重判16年，民間輿論普遍認為判決太重。這也顯示違背社會價值觀的判決又一次出現，國民法官制度期望讓人民參與審判的設想，徹底失敗，應重新檢討制度的構想與配套措施。

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