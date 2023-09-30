住家熱水器自燃 竟是水龍頭開關損壞漏水釀禍

老舊熱水器使用10多年沒換突然自燃，消防局查出竟是水龍頭開關損壞漏水所致。（市府提供）

2023/09/30 14:08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市三民區1棟大樓住家日前發生火警，起火原因是10多年熱水器無故自燃，市府消防局今表示，經過調查原來是水龍頭開關損壞造成漏水，持續出水觸動燃氣熱水器運轉加熱，導致熱水器過溫防止安全裝置故障，才導致熱水器自燃，提醒民眾定期保養熱水器很重要。

三民區1棟大樓住家日前發生火警，大昌分隊據報到場，發現起火原因是熱水器自燃，屋主稱家中熱水器在無使用狀態下，突然發生自燃，冒出大量濃煙，所幸屋主當天在家，及時發現先行處理，消防隊到場進行調查。

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經過消防局調查後，原來是水龍頭開關損壞造成漏水，持續出水觸動燃氣熱水器作動而不知，造成熱水器過溫防止安全裝置故障，才導致熱水器自燃。

消防局表示，部分老舊熱水器因民眾不自覺開啟熱水管線或不知熱水管線漏水，長時間少量用水，且頻繁觸動熱水器、短時間反覆，如熱水器的洩壓安全裝置或過溫防止安全裝置故障或未啟動時，會導致熱水器熱交換器管線過熱及產生高壓，就會造成熱水管壓力過大爆炸且爐火持續燃燒。

消防局提醒民眾一定要注意燃氣熱水器的使用安全細節，且定期檢查，可避免造成瓦斯浪費及遭遇不必要的潛在風險，交給專業合格的燃氣熱水器承裝技術士進行定期檢查，除了審視是否有一氧化碳中毒的風險，也可檢測燃氣熱水器各項安全裝置是否正常。

消防局表示，民眾平時也應保持良好的用電習慣，且定期檢查臥室及客廳使用電氣的安全裝置，並安裝住宅用火災警報器，以及早偵知火災，維護安全居住環境。（15:13更新）

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