女子誤認「親吻是原住民部落風俗」 找寵物鳥慘遭性侵

小芳尋找寵物鳥時，誤信親吻是「部落原住民表現友善之示好舉動」，被張男性侵害得逞。（示意圖）

2023/09/29 12:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕女子小芳去年7月到中市某區的原住民部落，飼養的寵物鳥失蹤，她到處尋找時，當地張姓男子伺機攀談，把小芳騙到張男住處後，要求親吻小芳，小芳卻誤認此舉是「部落原住民表現友善之示好舉動」（指當地風俗），不料，親吻之後，張男食髓知味，將小芳性侵害得逞，台中地院審理時，張男否認犯行，但小芳的朋友作證說，小芳當時傳訊息求救，「強姦、救我，快來」，法官不採信張男辯詞，依強制性交罪判刑3年4月。

判決書指出，張姓男子於去年7月19日傍晚，見女子小芳（化名）尋找失蹤的寵物鳥，正在喝酒的張男伺機攀談說，翌日（20日）有事需下山、不在家，請小芳幫他餵寵物犬，並邀約小芳到他的住處，熟悉狗與飼料放置位置，小芳應允後，2人於同日晚間7時許，步行到張男住處。

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不料，抵達之後，張男見色起意，先要求親吻小芳，小芳誤認是「部落原住民表現友善之示好舉動」，因此同意親吻，但小芳無意與張男發生性行為，張男卻進一步用手觸摸小芳腰部、將手伸進小芳衣服內，撫摸小芳胸部，且不顧小芳掙扎推拒，將小芳強制性交得逞。

小芳趁隙用手機聯絡朋友求助，趁張男酒後行動較為遲緩而掙脫，跑至1樓門口時，被張男追及，剛好朋友致電小芳，小芳打開手機擴音，張男才罷手，小芳趁隙逃離，一路奔跑至朋友經營的民宿，翌日又發現張男在附近出沒，深感驚懼而報警。

台中地院審理時，張男矢口否認犯行，他辯稱兩人都喝醉，有互相摸來摸去、抱來抱去等行為，在酒精催促下，孤男寡女同處一室，難免會有意亂情迷的情形，這是兩情相悅，但後來聽小芳說，自己是同性戀，他就停止了。

法官卻認為，小芳當時傳訊息向朋友求救，「強姦、救我，快來」，3名朋友也作證說，小芳向他們求救，且小芳描述過程時，有哭泣等強烈情緒反應，張男辯詞不可信，依強制性交罪，判刑3年4月，可上訴。

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