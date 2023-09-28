爬南二段滑落塔芬山邊坡 黑鷹直升機嘗試4次終於救下山

郭姓山友心臟裝2支架，摔傷後出現心律不整，雖沒有受傷但仍以安全起見通報救援，今天早上8點多由黑鷹直升機載到花蓮降落，轉送慈濟醫院。（楊姓民眾提供）

2023/09/28 11:49

〔記者花孟璟／花蓮報導〕郭姓山友隨團共5人登山，24日從台東縣海端鄉向陽出發，預計5天走完「南二段」，但第3天在塔芬山附近滑落邊坡，由於郭男心臟裝有2支架，發生心律不整、身體無法保持平衡感，花蓮縣消防局、空勤總隊黑鷹直升機26日起前後出動4趟救援，今天早上終於在大水窟將男子接到花蓮送醫。

花蓮縣消防局26日下午2點多接獲南投縣消防局轉報，指出南二段5人登山隊中有一名郭姓男子在塔芬山滑落邊坡，幸好人沒受傷，被隊友拉回步道後出現暈眩肢體無力，身體無法保持平衡狀態，由於心臟裝有2支架，郭男下午3點半走到海拔3090公尺的塔芬山頂時出現心律不整，消防局26日下午4點申請直升機要在塔芬山頂吊掛，但因天候不佳無法吊掛。

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花蓮消防局第三大隊表示，雙方原本約定27日上午7點在塔芬谷山屋旁空地等候直升機吊掛，然因一早天候不佳，雖然早上8點半左右撥打4人電話嘗試聯繫均關機，直升機仍出勤救援，上午9點後因雲層破洞，飛到塔芬谷時，該團已經離開約定地點，直升機撲空。

消防局表示，該團體是昨早上11點隊伍在快到達芬尖山前，與消防局取得聯繫，原來是昨上午7點因為山區雲層仍厚，該隊伍因訊號不佳，聯繫不上消防局，團員研判「直升機不會來了」才繼續往前走，未料上午天氣轉好，陰錯陽差錯過直升機，因此中午請求直升機改在達芬尖山廢棄山屋遺址吊掛，可惜下午山區雲層再度變厚，直升機無功而返，登山隊伍則推進至大水窟山屋。

消防局表示，今天早上消防署黑鷹直升機第4度起飛，在7點25分降落成功搭載到傷者，早上8點01分飛到花蓮德興運動場，轉送花蓮慈濟醫院救治，成功完成任務。

空勤總隊黑鷹直升機今天早上在大水窟降落。（空勤總隊提供）

郭姓山友今天上午由空勤總隊出動黑鷹直升機在大水窟降落，在機上給予氧氣，將男子送到花蓮。（空勤總隊提供）

空勤總隊黑鷹直升機NA-713從大水窟載運傷者至花蓮德興運動場降落。（民眾提供）

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