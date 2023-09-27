民團憂AI寫判決風險 司法院：審判權限在法官 系統無法協助判斷

全國律師聯合會、台北律師公會、台灣人權促進會等多個民間團體26日在立法院召開記者會，就司法院開發及使用生成式語言模型系統草擬判決書提出聯合聲明。 （資料照，記者陳鈺馥攝）

2023/09/27 19:34

〔記者吳政峰／台北報導〕全國律師聯合會、台北律師公會、台灣人權促進會等民間團體26日召開記者會，憂心司法院開發的AI寫判決系統將產生判斷錯誤、複製偏誤及司法信任等3大風險，司法院27日說明，並非要以生成式AI技術製作完整的判決書，取代法官認事用法之核心審判權限，系統無法協助法官判斷，且不會有ChatGPT對應事實顯然錯誤的情形。

司法院指出，開發「智慧化裁判草稿自動生成系統」，是提供「不能安全駕駛罪」及「幫助詐欺罪」兩種案件類型的裁判書草稿，本系統依據起訴書的內容，將起訴書的犯罪事實及證據名稱，引用到裁判書的草稿，此部分並未使用任何生成式AI技術。

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司法院表示，由於系統並未分析任何卷證資料，故認定事實部分完全由法官自行決定，系統無法協助法官判斷。倘法官審酌全案相關卷證之後，認定被告有罪，適用法律部分的例稿式生成內容，則提供給法官參考。

對於避免生成內容錯誤風險部分，司法院指出，系統開發主要使用「自然語言處理（Natural language processing）」及「規則法（Rule-based）」技術，與生成式AI技術關聯性不高。在使用生成式AI內容部分，為避免AI可能有生成內容錯誤的問題，在生成之後再結合「規則法」，以提高生成內容的準確性，應不會如同ChatGPT出現內容所對應的對象，或事實顯然錯誤的情形。

此外，系統開發階段已請刑庭法官測試並提供意見，目前仍持續在調整系統內容，尚未確定上線日期，日後亦將持續蒐集使用者的反饋，來逐步優化系統。

司法院重申，AI生成系統的開發，主要目的是協助法官減少不必要的勞力時間成本，減輕法官書寫裁判書類的負擔，進而提升司法品質，保障人民訴訟權益，並非要以生成式AI技術製作完整的判決書，取代法官認事用法的核心審判權限。

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