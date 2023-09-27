盜版機上盒、影音2年半侵權金額達千億 美日台共同宣誓打擊

警政署與美國在台協會、台日交流協會等單位，今下午召開記者會，共同宣示持續合作打擊網路犯罪及保護智慧財產權。（記者鄭景議翻攝）

2023/09/27 18:29

〔記者鄭景議／台北報導〕近年盜版機上盒及非法影音猖獗，警方前年1月至今年7月已查獲各類侵權案件9679件、侵權金額共計1354億3593萬5653元，為維護智財，警政署與美國在台協會、台日交流協會等單位，今下午召開記者會，共同宣示持續合作打擊網路犯罪及保護智慧財產權，捍衛合法智慧財產權利人權益。

除了美國在台協會經濟官樂美瓏及台日交流協會主任大木，包括日本一般社團法人內容產品海外流通促進機構、經濟部智慧財產局、台灣智慧財產權聯盟、台灣線上影視產業協會、台灣有線寬頻協會、中華民國衛星廣播電視商業公會等團體都派員出席，共同宣示持續合作打擊網路犯罪及保護智慧財產權，捍衛合法智慧財產權利人權益。

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警政署長黃明昭表示，近年科技日新月異，智慧財產權侵害問題也愈發嚴重，國內市面充斥各類盜版機上盒及非法影音串流程式，且用盡各種方法規避警方查緝，不但使合法影視權益遭受侵害，還有劣幣驅逐良幣的趨勢。

警政署統計，前年1月起迄今年7月止，已查獲各類侵權案件9679件、1萬1849人、侵權金額共計1354億3593萬5653元，其中查獲非法影音串流案件19件、57人。

其中2款機上盒安博及小雲侵權案件特別嚴重，警方表示將持續查緝這類案件，從源頭掃蕩非法機上盒及竊訊機房，同時呼籲民眾切勿使用非法機上盒觀看未經合法授權之影視內容，並提醒民眾慎防非法機上盒設備及APP接上國內寬頻網路可能淪為個人資安漏洞。

警政署長黃明昭視察各類侵權案件。（記者鄭景議攝）

警政署長黃明昭（右）與台灣網路協會召集人李瑞斌（中）聽取刑事局簡報。（記者鄭景議攝）

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