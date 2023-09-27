為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

盜版機上盒、影音2年半侵權金額達千億 美日台共同宣誓打擊

警政署與美國在台協會、台日交流協會等單位，今下午召開記者會，共同宣示持續合作打擊網路犯罪及保護智慧財產權。（記者鄭景議翻攝）

警政署與美國在台協會、台日交流協會等單位，今下午召開記者會，共同宣示持續合作打擊網路犯罪及保護智慧財產權。（記者鄭景議翻攝）

2023/09/27 18:29

〔記者鄭景議／台北報導〕近年盜版機上盒及非法影音猖獗，警方前年1月至今年7月已查獲各類侵權案件9679件、侵權金額共計1354億3593萬5653元，為維護智財，警政署與美國在台協會、台日交流協會等單位，今下午召開記者會，共同宣示持續合作打擊網路犯罪及保護智慧財產權，捍衛合法智慧財產權利人權益。

除了美國在台協會經濟官樂美瓏及台日交流協會主任大木，包括日本一般社團法人內容產品海外流通促進機構、經濟部智慧財產局、台灣智慧財產權聯盟、台灣線上影視產業協會、台灣有線寬頻協會、中華民國衛星廣播電視商業公會等團體都派員出席，共同宣示持續合作打擊網路犯罪及保護智慧財產權，捍衛合法智慧財產權利人權益。

警政署長黃明昭表示，近年科技日新月異，智慧財產權侵害問題也愈發嚴重，國內市面充斥各類盜版機上盒及非法影音串流程式，且用盡各種方法規避警方查緝，不但使合法影視權益遭受侵害，還有劣幣驅逐良幣的趨勢。

警政署統計，前年1月起迄今年7月止，已查獲各類侵權案件9679件、1萬1849人、侵權金額共計1354億3593萬5653元，其中查獲非法影音串流案件19件、57人。

其中2款機上盒安博及小雲侵權案件特別嚴重，警方表示將持續查緝這類案件，從源頭掃蕩非法機上盒及竊訊機房，同時呼籲民眾切勿使用非法機上盒觀看未經合法授權之影視內容，並提醒民眾慎防非法機上盒設備及APP接上國內寬頻網路可能淪為個人資安漏洞。

警政署長黃明昭視察各類侵權案件。（記者鄭景議攝）

警政署長黃明昭視察各類侵權案件。（記者鄭景議攝）

警政署長黃明昭（右）與台灣網路協會召集人李瑞斌（中）聽取刑事局簡報。（記者鄭景議攝）

警政署長黃明昭（右）與台灣網路協會召集人李瑞斌（中）聽取刑事局簡報。（記者鄭景議攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
防盗密碼？日本動畫藏「8964」 網笑：小粉紅又要崩潰
2023/09/09 12:23

防盗密碼？日本動畫藏「8964」 網笑：小粉紅又要崩潰
曾因盜版猖獗快倒閉 串流裝置業者營收2年成長7倍
2023/05/18 16:56

曾因盜版猖獗快倒閉 串流裝置業者營收2年成長7倍

貼心！中華電信國際來話增語音警示
月花500元...8年滾出5千萬 非法機上盒機房被破獲
2022/08/12 13:16

月花500元...8年滾出5千萬 非法機上盒機房被破獲
獨家》盜版安博盒子斷訊！新北地檢署向法院聲請網域扣押獲准
2021/12/28 06:06

獨家》盜版安博盒子斷訊！新北地檢署向法院聲請網域扣押獲准

沒時間復健 醫建議：穿戴它舒緩救急
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播