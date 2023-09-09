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防盗密碼？日本動畫藏「8964」 網笑：小粉紅又要崩潰

近期在串流平台上映的動畫《大怪獸卡美拉：重生》，被網友發現內容中竟出現中共當局最忌諱的數字「8964」，引發網友笑稱「小粉紅又要崩潰了」。（圖擷自臉書社團「TKMU台灣怪獸映畫聯盟」）

近期在串流平台上映的動畫《大怪獸卡美拉：重生》，被網友發現內容中竟出現中共當局最忌諱的數字「8964」，引發網友笑稱「小粉紅又要崩潰了」。（圖擷自臉書社團「TKMU台灣怪獸映畫聯盟」）

2023/09/09 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕為反制中國網友盜版影片，近年有些影片或動畫開始暗藏獨特的「防盜機制」。近期在串流平台上映的動畫《大怪獸卡美拉：重生》，就被網友發現內容中竟出現中共當局最忌諱的數字「8964」，引發網友一陣討論，笑稱「小粉紅又要崩潰了」。

日本原創網路動畫《大怪獸卡美拉：重生》於7日在串流平台Netflix上映，事前就有不少網友期待，而眼尖網友發現，在動畫第二集的13分52秒左右，竟出現寫有「8964」（六四天安門發生日期的縮寫）的門牌，這段畫面也隨即引發網友熱議。

在臉書社團「TKMU台灣怪獸映畫聯盟」的網友PO文底下，網友紛紛開酸「笑死防蟑螂」、「看完大笑然後跟太太說我靜待小粉紅說乳滑XD」、「最近很紅的山道猴子也有這個梗」、「很會www」、「下集粉紅特報的被辱華名單」。有網友更指出「話說第五集的某幾幕還直接照到台灣呢」、「與拜拉斯的太空決戰，底下鏡頭就非常刻意凸顯閃閃發亮的台灣，不知道有沒有乳到滑」、「那邊剪掉真的會有點情緒斷層，很懂玩的團隊」。

也有網友笑稱，這應該是動畫的「防盗密碼」，只要類似號碼出現，就會導致影片在中國大陸被下架。不過也有人猜測，還是有可能被盜版上傳到中國的影音平台，只是該段畫面可能會被打碼或剪掉，來規避中共當局的審查。

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