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高雄角頭告別式 150名警力站崗現場逮1通緝犯

高雄中生代角頭「高斤」告別式，警方出動近150名警力至現場防範有心人士滋事。（民眾提供）

高雄中生代角頭「高斤」告別式，警方出動近150名警力至現場防範有心人士滋事。（民眾提供）

2023/09/27 16:08

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄苓雅寮角頭老大「高斤」本月14日過世，家屬今在高雄市立殯儀館為61歲高男舉辦告別式，警方接獲情資各地幫派成員將前來致祭，為預防幫派分子藉機動員串聯，今出動150名警力維護治安，在盤查公祭人員中，也查獲1名30歲吳男狄詐欺通緝犯。

高男綽號「高斤」、「九斤」，有槍砲彈藥前科，2、30年前曾混跡苓雅寮，曾是當時中生代角頭，靠槍賭闖出名號，近年雖已退出江湖，但人脈仍相當豐沛。

三民二分局指出，警方接獲情資反映各地幫派成員將前往高男的告別式致祭，為預防幫派份子藉機動員串聯，並壓制幫派組合成員囂張氣勢，防範有心人士滋事，同時協助喪家治喪圓滿平順，經與喪家溝通協調，依「不動員、不串聯、不以幫派之名義前往參加」等原則，低調平和辦理治喪事宜。

另為確保告別式現場周全，高雄警方出動近150名警力，除三民第二分局外，包括鄰近分局、刑事警察大隊、保安警察大隊、少年警察隊支援派遣警力，於告別式會場周遭及各出入口部署執勤，設置「組織犯罪防制條例」修正告示牌，宣示警方嚴正執法立場。

另在盤查參與公祭人員中，發現吳男為高雄地檢署9月23日發布之詐欺通緝犯，當場逮捕並解送歸案。

三民二分局分局長許健基表示，警方對幫派暴力滋事絕對零容忍，基於預防任何危害治安衝突發生，均即規劃優勢警力應處，絕不容許黑道或幫派份子擾亂社會秩序。

警方在告別式現場搜證，並盤查可疑人士。（民眾提供）

警方在告別式現場搜證，並盤查可疑人士。（民眾提供）

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