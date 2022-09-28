屏東角頭父喪 封街辦告別式

陳姓男子為讓父親風光走完最後一程，於住所陳公館外封街舉辦，還有近百台名車、跑車當禮車，場面驚人。（民眾提供）

2022/09/28 20:11

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東崁頂鄉的地方角頭、綽號「鴨頭」陳姓男子，其父陳慶風日前過世，今天封街舉辦告別式，各地角頭前來弔唁齊聚2000多人、送行隊伍綿延數百公尺，各式黑頭車排滿現場道路，連議長周典論都來擔任銘旌官，藍綠營屏東縣長參選人也都派人到場致哀。

由於警方在今年5月9日才甫偵辦陳男涉嫌持長槍至東港朝林姓男子居所及竹田陳姓男子店面各別開槍20發的案件，警方獲報情資後預估至少千人將赴弔唁，唯恐不法分子乘隙滋、鬧事，規劃警力共28名，由偵查隊在場執行盤查、約制，並全程蒐證防止不法發生，宣示警察嚴正執法立場。

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據悉，「鴨頭」為讓享壽71歲的父親走完最後一程，斥資逾400萬在其居所的「陳公館」外封街舉辦告別式，不僅從台北預定花車連夜載運南下，更全程出動空拍機轉播告別儀式，此外，還用近百台名車、跑車當禮車，場面驚人，一字排開的黑頭車是綿延數百公尺，場面驚人，警方則是為防滋事及不法，於昨天下午4點就已事先預備事前進行疏導、約制及告誡等作為，並針對轄區列管幫派對象採取「不動員、不串聯、不以黑道名義參與活動」原則，與喪家實施期前約制宣導。

10點公祭時間還沒到，全台各地角頭已陸續到場，整場儀式共有2000餘人到場，警方則於上午就在現場規劃警力前往約制及蒐證，由東港警分局幹部帶同相關勤務人員，在告別式會場入出口及周遭路口執行路檢、蒐證等防制勤務。

警方現場查有陣頭10車，參與人數約2000人、禮車150台，大多為日系品牌的廂型MPV，也不乏賓利名車等，顯見人脈與實力驚人，警方除維持交通順暢及現場秩序外，並於路口針對進入會場人員逐一盤查登記，並派出百名警力到場戒備，向致哀人士盤查。

警方透露，到場者確實不乏有前科者，但現場未查獲通緝犯等，場面平穩，現場除致哀人士眾多外，政界人士也不乏大咖也到場，除議長周典論擔任銘旌官外，國、民兩黨的屏東縣長參選人蘇清泉、周春米也都分派代表前來致哀。陳姓男子今年5月涉嫌捲入槍擊案，當時遭警方依殺人未遂罪嫌送辦，2個月後以30萬交保，全案現正審理中，其妻楊芷瑜則登記參選崁頂鄉鄉代表。

地方角頭為父清辦告別式，現場來了逾2000人致哀。（警方提供）

告別式由議長周典論擔任銘旌官，藍綠屏東縣長參選人蘇清泉、周春米也都派代表致哀。（民眾提供）

地方角頭為父清辦告別式，現場來了逾2000人致哀。（警方提供）

地方角頭為父清辦告別式，現場來了逾2000人致哀。（警方提供）

地方角頭為父清辦告別式，現場來了逾2000人致哀。（警方提供）

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