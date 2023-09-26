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蒐證組待命！高雄角頭「高斤」自轟亡 9/27告別式150名警察站崗

高雄中生代角頭「高斤」自轟身亡，在醫院裡留下最後身影。（民眾提供）

高雄中生代角頭「高斤」自轟身亡，在醫院裡留下最後身影。（民眾提供）

2023/09/26 23:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕昔日叱吒一時的中生代角頭「高斤」高姓男子，近年逐漸退出江湖，不料，9月14日晚上疑攜槍進入高市立大同醫院1樓廁所內，不久傳出1聲槍響，高男（61歲）倒臥血泊，右太陽穴中彈送醫，高男昏迷至隔（15）日晚間，家屬決定拔管，明（27）日舉辦告別式，道上人士將來送高最後一程，警方也預計動員150多名警力站崗，維持秩序以防意外。

據了解，高市警方為避免觀感不佳，或有未成年混幫派，或藏有通緝犯，以及預防有心人士刻意滋事，包括刑大、少年隊、保大及轄區三民二分局，共動員150名警力，其中，還有蒐證組待命，警方透露這次行動並非第一次，以前也曾蒐證、站崗過，只要是地方聞人或角頭甚至幫眾，警方絕不會掉以輕心。

綽號「高斤」的中生代角頭高男，雖然近年來退出江湖，人脈仍相當豐沛，綽號「高斤」、「九斤」的他，有槍砲彈藥前科，2、30年前曾混跡苓仔寮，曾是當時中生代角頭，靠槍賭闖出名號。

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