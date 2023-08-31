為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

角頭「金毛」高雄遭人開槍 警屏東逮3嫌 、1人在逃

高雄槍擊案警方在屏東鹽埔逮3嫌。（記者黃良傑翻攝）

高雄槍擊案警方在屏東鹽埔逮3嫌。（記者黃良傑翻攝）

2023/08/31 21:25

相關新聞

高雄傳槍響！角頭舞廳外尿尿遭開槍 藍寶堅尼+BMW中7槍

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市七賢路今發生槍擊案，警方列管約制的蔡姓角頭「金毛」，在知名舞廳外尿尿後與人起衝突，他停在舞廳外的藍寶堅尼和友人的BMW轎車遭人開7槍，現場還掉落1顆子彈，幸無人傷亡，警方鎖定4嫌追緝，今天傍晚5時15分許，在屏東等地逮捕梁男等3嫌，同步搜尋犯案槍枝，另有1嫌在逃，晚間將3人帶回高雄偵訊，據悉，3嫌將槍擊一事推給在逃的1名嫌犯。

據了解，嫌犯昨凌晨舞廳消費後離開時，恰遇蔡男要前往消費，蔡男一時尿急，在人行道上小便後，一時興起，拿起手機自拍，嫌犯見狀誤以為蔡持手機偷拍，搶過手機查看，未見被拍照片後欲離去，蔡男不甘受辱回嗆，引發嫌犯不滿，開車離開後，又持槍開車返回，見蔡坐上車準備離開，嫌犯朝蔡男的黃色藍寶堅尼和其友人許男駕駛的白色BMW開槍的轎車開槍，共射擊8槍，現場留有7顆彈殼、1顆子彈。

警方今（31日）晚指出，開槍事件發生後，立即鎖定梁男（19歲）、楊男（20歲）及潘男（20歲）涉有重嫌，經報請高雄檢方指揮偵辦，並聲請核發拘票，復經擴大調閱監視器鎖定梁男等人藏匿處，專案小組於傍晚5時15分許，在屏東縣鹽埔鄉一帶發動攻堅拘提，逮捕梁男等3嫌到案，全案依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

至於外傳犯罪槍械疑似烏茲衝鋒槍，警方表示仍待搜查確認，據了解，目前槍械尚未查獲，警方漏夜追查搜尋，警方同時也約制雙方，避免再發生報復滋事。

警方指出，被害人蔡姓酒客當時疑因尿急，路邊小便還自拍，嫌犯以為蔡偷拍他們，搶過手機才知誤會，引發蔡男不爽互嗆，嫌犯離開5小時後又返回，朝蔡的黃色藍寶堅尼和許姓友人駕駛的白色BMW開槍，所幸未射中2人，嫌犯開車後逃往屏東。

警方成立專案小組追查，發現被害人竟是警方列管約制的「金毛」蔡男（30歲），他曾在2021年間，在苓雅區某知名舞廳前砍傷百萬網紅「超艾夾」，後又多次酒後持刀鬧事，多次進出警局，警方掌握蔡男疑和竹聯幫明仁會走很近，雙方衝突引發槍擊，警方同步調查、釐清。

警方晚間將3人帶回高雄偵訊，據悉，3嫌將槍擊一事推給在逃的1名嫌犯。（記者黃良傑翻攝）

警方晚間將3人帶回高雄偵訊，據悉，3嫌將槍擊一事推給在逃的1名嫌犯。（記者黃良傑翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄傳槍響！角頭舞廳外尿尿遭開槍 藍寶堅尼+BMW中7槍
2023/08/31 15:20

高雄傳槍響！角頭舞廳外尿尿遭開槍 藍寶堅尼+BMW中7槍
男子因拆夥心不甘衝火鍋店開槍 檢方聲押防逃獲准
2022/03/20 22:07

男子因拆夥心不甘衝火鍋店開槍 檢方聲押防逃獲准

鴻奕、嘉潤結盟 攜手拓展竹北高鐵特區
藍議員質疑港都槍擊案頻傳 警：今年僅6件破率100％六都第二
2021/11/02 21:47

藍議員質疑港都槍擊案頻傳 警：今年僅6件破率100％六都第二
陳其邁探視遭槍傷員警 感謝基層維護城市安全
2021/10/26 19:44

陳其邁探視遭槍傷員警 感謝基層維護城市安全

不容忽視的循環警示：不只是手腳冰冷
高雄男與前妻吵架開槍 一旁2友人中彈送醫不治
2021/03/07 20:46

高雄男與前妻吵架開槍 一旁2友人中彈送醫不治
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播