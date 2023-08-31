角頭「金毛」高雄遭人開槍 警屏東逮3嫌 、1人在逃

高雄槍擊案警方在屏東鹽埔逮3嫌。（記者黃良傑翻攝）

2023/08/31 21:25

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高雄傳槍響！角頭舞廳外尿尿遭開槍 藍寶堅尼+BMW中7槍

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市七賢路今發生槍擊案，警方列管約制的蔡姓角頭「金毛」，在知名舞廳外尿尿後與人起衝突，他停在舞廳外的藍寶堅尼和友人的BMW轎車遭人開7槍，現場還掉落1顆子彈，幸無人傷亡，警方鎖定4嫌追緝，今天傍晚5時15分許，在屏東等地逮捕梁男等3嫌，同步搜尋犯案槍枝，另有1嫌在逃，晚間將3人帶回高雄偵訊，據悉，3嫌將槍擊一事推給在逃的1名嫌犯。

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據了解，嫌犯昨凌晨舞廳消費後離開時，恰遇蔡男要前往消費，蔡男一時尿急，在人行道上小便後，一時興起，拿起手機自拍，嫌犯見狀誤以為蔡持手機偷拍，搶過手機查看，未見被拍照片後欲離去，蔡男不甘受辱回嗆，引發嫌犯不滿，開車離開後，又持槍開車返回，見蔡坐上車準備離開，嫌犯朝蔡男的黃色藍寶堅尼和其友人許男駕駛的白色BMW開槍的轎車開槍，共射擊8槍，現場留有7顆彈殼、1顆子彈。

警方今（31日）晚指出，開槍事件發生後，立即鎖定梁男（19歲）、楊男（20歲）及潘男（20歲）涉有重嫌，經報請高雄檢方指揮偵辦，並聲請核發拘票，復經擴大調閱監視器鎖定梁男等人藏匿處，專案小組於傍晚5時15分許，在屏東縣鹽埔鄉一帶發動攻堅拘提，逮捕梁男等3嫌到案，全案依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

至於外傳犯罪槍械疑似烏茲衝鋒槍，警方表示仍待搜查確認，據了解，目前槍械尚未查獲，警方漏夜追查搜尋，警方同時也約制雙方，避免再發生報復滋事。

警方指出，被害人蔡姓酒客當時疑因尿急，路邊小便還自拍，嫌犯以為蔡偷拍他們，搶過手機才知誤會，引發蔡男不爽互嗆，嫌犯離開5小時後又返回，朝蔡的黃色藍寶堅尼和許姓友人駕駛的白色BMW開槍，所幸未射中2人，嫌犯開車後逃往屏東。

警方成立專案小組追查，發現被害人竟是警方列管約制的「金毛」蔡男（30歲），他曾在2021年間，在苓雅區某知名舞廳前砍傷百萬網紅「超艾夾」，後又多次酒後持刀鬧事，多次進出警局，警方掌握蔡男疑和竹聯幫明仁會走很近，雙方衝突引發槍擊，警方同步調查、釐清。

警方晚間將3人帶回高雄偵訊，據悉，3嫌將槍擊一事推給在逃的1名嫌犯。（記者黃良傑翻攝）

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