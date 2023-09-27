朱國榮潛逃出境 北檢分案偵辦

國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃。（資料照）

2023/09/27 09:11

〔記者錢利忠／台北報導〕涉及龍邦、台壽保炒股等案的國寶集團總裁朱國榮，分別遭高等法院判刑8年及16年，朱獲交保後被限制出境及出海，卻棄保潛逃；高等法院已裁定將具保人朱國榮胞妹繳交的交保金4億元沒入，另對朱發布通緝；刑事警察局已報請台北地檢署指揮，北檢已分案，依違反入出國及移民法之非法出境罪偵辦。

現年70歲的朱國榮若被發佈通緝，依刑法第80條規定時效長達30年。朱國榮另涉松岡炒股案，獲1億元交保，由北院審理中，至於1億元是否遭沒入，由北院審酌中。

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朱國榮於本月7日下午提早向北市信義警分局三張梨派出所簽到，但8日起即未報到，高院12日深夜獲報後，14日開庭確認朱有潛逃可能，簽發拘票拘提未果，已對朱發布通緝。

朱國榮涉及多件官司，其中，高等法院審理朱國榮涉嫌炒作龍邦國際股票案，今年3月依證交法判朱8年徒刑；另外，朱國榮涉內線交易台壽保股票、炒作龍邦國際股票，高等法院今年4月依內線交易等罪，加重改判朱16年徒刑，犯罪所得1億多元沒收，交保金高達4億元，限制出境、住居、出海，且每日應向三張梨派出所簽報，此兩案均上訴最高法院審理；另外，松岡炒股案由北院審理中，朱的交保金達1億元。

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