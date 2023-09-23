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未上電子腳鐐朱國榮棄保潛逃 高院做出最新指示

國寶集團總裁朱國榮未上電子腳鐐監控，輕鬆棄保潛逃。（資料照）

國寶集團總裁朱國榮未上電子腳鐐監控，輕鬆棄保潛逃。（資料照）

2023/09/23 15:23

〔記者吳政峰／台北報導〕高等法院分於三月、四月間，依違反證券交易法判國寶集團總裁朱國榮8年、16年徒刑，卻未命其穿戴電子腳鐐監控行蹤，讓朱國榮得以輕鬆棄保潛逃出境，引發軒然大波，不少法官替合議庭抱屈，指電子監控將使法官須持「值機（專案行動電話）」隨時接收被告行蹤，壓力太大。高院23日做出最新指示，說明專案行動電話是由指定人員接收，有異常才會通報法官。

高院23日宣達指示，請各位庭長、審判長轉知庭內法官，對被告施以科技設備監控（俗稱電子腳鐐）時，依「刑事被告科技設備監控執行辦法」第11條規定，是由法院指定人員負責接收技設備監控訊息，遇有異常警報訊息時，才會通報法官處理，並非由法官自行攜帶科技監控設備（專案行動電話）。

高院強調，盼請各位庭長、審判長、法官於審酌是否對被告施以科設備監控時，一併斟酌上開規定事項。

重大經濟罪犯與政治貪污犯棄保潛逃的案件頻傳，立法院2019年修正刑事訴訟法的防逃新制，讓院檢有權透過科技設備即時監控被告行蹤，同時增列交付護照、旅行文件、禁止處分財產等替代羈押的處分，強化嚇阻力，降低落跑動機。

2021年斥資逾億元的科控中心成立，時任司法院秘書長林輝煌強調這是司法重要里程碑，法官可依據個案逃亡風險及實際情況，劃設大小不一的電子圍籬，兼顧人權保障，沒想到時至今日僅26個個案使用，使用率極低，新制形同被法官束之高閣。

不少法官認為，並不是抗拒科技設備，而是制度令其生懼，因為法官必須隨時緊盯手機，不論幾點，只要收到被限制出海的被告靠近海邊告警訊息，就要立刻聯繫警方查處；此外，有些被告訊號不佳，法官也要火速下達指示。法官的生活形同跟被告綁在一起，24小時都可能收到通報，心理壓力太大。

惟電子防逃就是要時時回報，全天候待命是必然結果。若法官對電子腳鐐的態度仍保守，如朱國榮落跑的難堪事件，未來不會是最後一例，屆時傷害的不只是法官聲譽，司法信賴也恐一併陪葬。

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