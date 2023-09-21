朱國榮疑棄保潛逃 親妹稱若沒入4億元「我也沒辦法」

朱國榮疑似棄保潛逃，高院傳訊替朱交保的親妹出庭，朱女稱找不到朱，稱若法院沒入4億元，「我也沒辦法」。（記者楊國文攝）

2023/09/21 17:36

〔記者楊國文／台北報導〕涉龍邦、台壽保炒股等案的國寶集團總裁朱國榮，分別遭高等法院判刑8年及16年，被限制出境、出海，總計交保金高達5億元，朱在盛傳最高法院最近將宣判的敏感時刻，本月8日即未向信義分局簽到，疑已棄保潛逃，警方卻拖到12日深夜才通報高等法院，高院繼14日之後，今再度開庭傳訊拿出4億元替朱交保的妹妹朱佩瑜，警方報告確定拘提不到朱，她堅稱不清楚哥哥的行蹤，對於4億元將可能因此遭沒入，她則表示「我也沒辦法」。

高院認為，朱確定已棄保潛逃，具備「逃匿」的事實，將直接沒入此4億元交保金；另外，不排除近日內發佈通緝朱，現年70歲的朱發佈通緝，時效達30年，即通緝朱直到100歲。

請繼續往下閱讀...

朱國榮本月7日下午提早向三張梨派出所簽到，但8月起即未報到，高院12日深夜獲報後，14日開庭確認朱有潛逃可能，立即簽發拘票拘提，今下午再度開庭，傳喚在台壽保炒股案替朱繳交4億元交保金的妹妹朱佩瑜出庭。

朱佩瑜表示，雖然2人是兄妹，她也找不到朱國榮，法官紀凱峰問她，朱平常是否住在遭限制住居所的北市信義區松德路的住址？朱女說不是，經法官提醒朱的可能住處，她證稱，朱應是住在北市忠東路5段的住處。

法官連問有關朱國榮的數個問題，朱女說，平時和朱很少見面，一年只有聯繫幾次，目前已有幾個月未聯繫，對朱的家庭狀況不太清楚，只知他有女兒。

法官對朱女說法真實性存疑，詢問「為何願意拿出4億元替朱國榮具保」？朱女說，因為他是哥哥，4億元並非全部是她的；法官提示信義分局的拘提報告書指出，警方已表示朱去向不明，無法拘提到案，若無法找到朱，此4億元將會被沒入，朱女表示「沒意見」、「我也沒辦法」。

朱國榮涉及多件官司，其中，高等法院審理朱國榮涉嫌炒作龍邦國際股票案，今年3月依證交法第一七一條的低買高賣罪，判朱8年徒刑；另外，朱國榮涉內線交易台壽保股票、炒作龍邦國際股票，一審判12年4月，上訴後，高等法院今年4月依內線交易等罪，加重改判朱16年徒刑，犯罪所得1億多元沒收，交保金高達4億元，遭限制出境、出海，且每日應向信義分局三張梨派出所簽報，此2案均上訴最高法院審理，松岡炒股案則由北院審理中，交保金亦達1億元。

財經界盛傳，剛為朱國榮生下一子的30歲嫩妻，在本月7日朱向派出所簽到當天，已早一步搭機出國，疑似和已棄保潛逃的朱在菲律賓一家團聚，但尚未獲得證實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法