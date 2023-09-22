朱國榮確定逃亡 高院今裁定沒入4億交保金並將發布通緝

國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃。（資料照，本報合成）

2023/09/22 16:04

〔記者楊國文／台北報導〕涉及龍邦、台壽保炒股等案的國寶集團總裁朱國榮，分別遭高等法院判刑8年及16年，被限制出境、住居、出海，及獲4億元交保，不料卻棄保潛逃；高等法院指出，由於朱國榮經傳喚、拘提未獲已經逃匿，今裁定將具保人朱國榮胞妹繳交的交保金4億元沒入，另關於通緝朱國榮的部份，高院正儘速作業中。

現年70歲的朱國榮若被發佈通緝，依刑法第80條規定時效長達30年。

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朱國榮另涉松岡炒股案，獲1億元交保，由北院審理中，至於1億元是否遭沒入，由北院審酌中。

朱國榮本月7日下午提早向三張梨派出所簽到，但8日起即未報到，高院12日深夜獲報後，14日開庭確認朱有潛逃可能，立即簽發拘票拘提，昨再度開庭，傳喚在台壽保炒股案中替朱繳交4億交保金的妹妹朱佩瑜出庭。

朱佩瑜表示，雖然2人是兄妹，但她也找不到朱國榮，法官紀凱峰問她，朱平常是否住在遭限制住居所的北市信義區松德路的住址？朱女說不是，經法官提醒朱的可能住處，她證稱，朱應是住在北市忠東路5段的住處。

法官連問有關朱國榮的數個問題，朱女說，平時和朱很少見面，一年只有聯繫幾次，目前已有幾個月未聯繫，對朱的家庭狀況不太清楚，只知他有女兒。

法官對朱女說法真實性存疑，詢問「為何願意拿出4億元替朱國榮具保」？朱女說，因為他是哥哥，4億元並非全部是她的；法官提示信義分局的拘提報告書指出，警方已表示朱去向不明，無法拘提到案，若無法找到朱，此4億元將會被沒入，朱女表示「沒意見」、「我也沒辦法」。

朱國榮涉及多件官司，其中，高等法院審理朱國榮涉嫌炒作龍邦國際股票案，今年3月依證交法判朱8年徒刑；另外，朱國榮涉內線交易台壽保股票、炒作龍邦國際股票，高等法院今年4月依內線交易等罪，加重改判朱16年徒刑，犯罪所得1億多元沒收，交保金高達4億元，遭限制出境、住居、出海，且每日應向北市信義警分局三張梨派出所簽報，此兩案均上訴最高法院審理；另外，松岡炒股案由北院審理中，朱的交保金亦達1億元。

國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃。（資料照）

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