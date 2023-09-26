7旬婦至派出所代兒領司法文書竟遭上銬 萬華警分局火速懲處

台北市警萬華分局。（資料照）

2023/09/26 20:34

〔記者劉慶侯／台北報導〕73歲的曾姓婦人，25日替兒子到台北市警萬華分局華江出所拿司法文書，因未持有委託書而和員警發生爭執，結果被依妨害公務罪送辦。萬華分局督察組經調查，認為承辦員警在態度上也「有待商榷」，依規定記過一次處分，所長則連帶記申誡一次。

員警記過、所長申誡1次

北市萬華警分局華江派出所25日受理1名婦人領取兒子的司法文書，但因婦人年約73歲，疑有重聽溝通不良，警員認為其大小聲、拍桌涉嫌妨害公務，竟然直接將人上銬逮捕，兒子出面反駁，當時警員態度不好，且母親並沒有辱罵、動手傷人，最後萬華分局督察組也祭出相關處分。

請繼續往下閱讀...

警方調查，曾姓老婦是25日下午2時許，到北市萬華警分局華江派出所，替兒子領取一份司法文書，但因不是曾男本人領取，警員於是要求曾婦出示委託書，但她並未予以回應。

警方表示，曾婦與值班人員在值班台爭論約20分鐘，警員一再表示司法文書類代領，必需出示委託書、或本人親領，但曾婦覺得不滿，直接氣得大喊「我要申訴」，且朝值班台桌子拍打，警員認為構成妨害公務上銬逮人。

當下，婦人被依妨害公務罪嫌偵訊後，再解送偵查隊複訊，經偵查隊考量婦人年事已高，且患有慢性病，需要定期服藥，直接向檢察官詢問是否不予以解送，最後裁定許可。

不過，曾婦在親友趕到分局後，表示當時警員態度非常不好，且還上銬要送法院，實在讓她無法接受。此外，曾婦的親友也認為曾婦有重聽，且員警態度不佳，便向媒體投訴。

萬華警方今日對此回應，針對派出所同仁執法的態度跟技巧，比較衝動的部分，將深切檢討改進，也跟曾婦家屬溝通，對方暫時沒有提出告訴，目前承辦警員依規定記過處分，所長則連帶處分申誡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法