39億的代價！一個菸蒂燒毀家樂福物流中心 釀禍臨時工下場曝

桃園市楊梅區家樂福物流中心去年3月14日大火，廠房付之一炬，損失逾39億元。（資料照）

2023/09/26 18:59

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市楊梅區家樂福物流中心去年大火，廠房付之一炬，損失逾39億元，桃園地檢署偵辦發現，物流中心的拆櫃臨時工許姓男子，失火前二度至起火點的常溫倉儲棧板暫存區抽菸，且隨手將菸蒂丟置離開後，因菸蒂未完全熄滅，導致火勢一發不可收拾，依公共危險罪嫌將許男起訴；桃園地院審理時，許雖否認是起火禍首，但法官認為起火點現場並無其他引火物（源），案發前僅許男二度前往抽菸，足證許男行為與火警的因果關係，今天審結依公共危險將他判6月徒刑，得易科罰金。

家樂福物流中心於前年7月才完工啟用，倉儲內存放大量民生用品，還建置太陽光電發電系統，卻於去年3月14日上午突然發生火災，大火釀成物流中心一半結構塌陷，建物內存放的貨品全部燒毀，損失高達39億餘元。

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檢警當時調查發現，起火原因是人為因素，現場監視影像可見許男於案發日清晨6點58分、7點7分，曾到物流中心常溫倉儲棧板暫存區抽菸，因隨手將菸蒂棄置現場後就離開，同日清晨7點16分，許男抽菸處旁的棧板就起火燃燒，引發大火，偵結將許男起訴。

桃園地院審理時，許男應訊指稱，他抽完菸有將菸蒂熄滅，這起火災與他無關；法官調查認為，許男失火前確實於起火點處抽菸，第2次於上午7點10分7秒抽菸離開該處後，隨即於7點16分44秒竄出火煙，而許男抽菸區域及起火處，所堆置物品均為塑膠或木製棧板等物品，且監視影像中也未見許男在該處抽菸過程中，有特別將菸蒂熄滅後，再走到較遠處或他處丟棄菸蒂的行為，且此期間並無他人出現在該區域附近，堪認起火原因應是許男抽菸後未確實熄滅菸蒂火星，造成菸蒂蓄熱引燃該處所堆置物品而引起火災。

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