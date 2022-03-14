桃園家樂福楊梅倉庫大火控制火勢 疏散44員工、財物損失慘重

家樂福楊梅物流中心倉庫大火火勢猛烈，上萬坪倉庫全面燃燒。（記者李容萍攝）

2022/03/14 12:38

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市楊梅區梅獅、鄰近幼獅工業區的家樂福楊梅物流中心倉庫，今（14）日上午7點33分許突然起火，倉儲倉庫堆放大量百貨、雜物及飲料各種商品，火勢在倉庫全面猛然竄燒、一發不可收拾，濃濃黑煙直竄天際，遠在數公里外的國道1號、台66線快速道路上都清晰可見。警、消出動消防車和高空化學車輛、消防人員全面布水線搶救，近午火勢已經控制，不過，倉庫財物損失不貲。

桃園市消防局第二大隊獲報趕赴現場灌救，初步了解，大火發生時，倉庫現場員工25男、19女共44人全部緊急疏散，現場無人受困受傷；第二大隊第一時間共調派消防人員73名、消防車23輛、救護車4輛，另有外縣市共8輛水庫車及機場消防隊1輛高化車也前往支援救災。

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桃園市消防局、楊梅警分局調查，位於梅獅路的家樂福楊梅物流中心，為地上2層鐵皮挑高建築物，起火層第1層倉儲內部突然失火，倉庫內堆放大量百貨雜物商品易燃，佔地約1.4萬坪倉庫全面燃燒，火勢夾雜濃煙直竄天空，包括國道1號、台66線駕駛都可以清楚看到大火濃煙衝上天際，紛紛減速，甚至連遠在平鎮、中壢、蘆竹等行政區的民眾都可以看到遠處的濃煙，十分驚人。許多網友也在群組PO文「桃園又發生大火，希望人平安！」

家樂福楊梅物流中心倉庫大火火勢猛烈，上萬坪倉庫全面燃燒。（記者李容萍攝）

家樂福楊梅物流中心倉庫大火火勢猛烈，上萬坪倉庫全面燃燒，現場濃煙竄天，消防人員全力搶救。（記者李容萍攝）

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