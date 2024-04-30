酒客性侵傳播妹害墜樓亡 6人狠揍逼下跪被依「顯可憫恕」輕判

張女的6名好友狠揍賴男，逼下跪承認性侵害，法官認為6人情堪憫恕而全部輕判。（讀者提供）

2024/04/30 10:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市從事「傳播妹」工作、正值20多歲花樣年華的張姓女子，2022年3月20日坐檯陪酒時喝醉，被賴姓酒客乘機性交後，當晚墜樓死亡，張女的梁姓男友與乾哥哥等6人「私刑正義」，將賴男痛打逼下跪，承諾「我一定到靈堂道歉，我會自首」，台中地院認為6人動機是張女被性侵害離世，基於震懾、悲憤而衝動行事，援用刑法「犯罪之情狀顯可憫恕」，輕判4至6月徒刑不等，皆可易科罰金。

至於賴男部分，他被逼下跪時承認自己性侵害，但檢方偵查時，他改口宣稱與張女是你情我願發生性關係，台中地檢署認定賴男觸犯乘機性交罪而起訴，但與張女墜樓無關，張女墜樓是另有情緒上的因素，台中地院考量賴男已與死者家屬和解，依乘機性交罪判刑2年，緩刑5年確定。

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判決書指出，張女當天凌晨陪賴男喝酒後，上午發現自己身在旅館內且全身赤裸，她向朋友哭訴被性侵害，當天晚間於臉書寫下「希望大家記得我的好，我愛你們」，之後墜樓身亡，張女的男友、酒店經紀人（好友）、乾哥哥等9人，於同年3月21日凌晨，在台中市一間茶店找到賴男，其中6人動手揍賴男一頓，再逼迫賴男下跪，自述個人基本資料、承認性侵害張女、會到張女靈堂上香並向警方自首。

賴男頭部外傷合併腦震盪、四肢多處擦傷，以及嘴唇撕裂傷等傷害，但因梁男等人賠償11萬元和解，傷害罪撤回告訴。

台中地院審理6人妨害秩序罪時，認定6人動機，是張女被性侵害選擇離世，基於震懾、悲憤而衝動行事，並非有計畫性的施暴，援用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，分別依「共同犯在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪」（妨害秩序罪）判刑4至6月，皆可易科罰金與上訴。

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