家樂福大火 鄭文燦建議重建採「分艙分流」

家樂福位於楊梅的物流中心昨天發生火警，市長鄭文燦今天出席活動時表示，廠方的自組防災未起作用，建議重建時採分艙分流。（記者陳恩惠攝）

2022/03/15 11:37

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市連日繼觀音區永光化學大火、蘆竹區美福倉儲持續悶燒，家樂福楊梅物流中心昨天也發生火警，市長鄭文燦今天出席活動時表示，已請家樂福評估物流中心重建時，建議可考慮分艙分流，做更多的防火的區隔，以免發生事故時能降低風險。

鄭文燦說，家樂福楊梅物流中心啟用大概是8個月，有7萬平方公尺，是家樂福在亞洲地區最大規模的示範倉儲，它的自動化倉儲以及機器人設備用得非常多，投資將近30億元；這次起火的區域大概是倉庫後方的棧板區，至於起火的原因究竟是人為抽菸釀災，或其他因素，目前正在進行火場的清理跟調查，我們會以實際的調查為準。

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鄭再次提及，大型的倉儲物流業當然都要通過公安跟消防檢查，有特別請家樂福評估在未來的倉儲物流重建的時候，是不是可以考慮分艙分流，做更多的防火的區隔，這個部分他們會考慮；另外就是說防災的設計跟救災的演練，以及包括我們在做的災防演練、人員的整備等等，我覺得都需要加強。特別這些都是領導性的廠商，尤其是像家樂福，它的倉儲在全台灣都有，我想他們應該會用更高的標準來設計重建的倉儲。

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