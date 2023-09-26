網路、科技犯罪遽增 德學者：傳統法律已無法處理

德國達姆施塔特（Darmstadt）工業大學教授Viola Schmid（左）與法務部長蔡清祥（右）。（記者吳政峰翻攝）

2023/09/26 18:30

〔記者吳政峰／台北報導〕科技日新月異，加上網路發展一日千里，新型態的犯罪已對執法機關造成衝擊，實踐大學特地邀請專精科技偵查法制的德國達姆施塔特（Darmstadt）工業大學教授Viola Schmid來台演講，Viola Schmid日前拜會法務部長蔡清祥，直言傳統法律架構已無法完全處理科技新興議題。

Viola Schmid專精憲法、網路法、人工智慧法及科技偵查法制，應實踐大學法律學系大師講座之邀來台，並於本月20日拜會蔡清祥，就AI法律、無人機及網路犯罪議題進行交流。

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Schmid表示，傳統法律架構已無法完全處理科技新興議題，她分享巴伐利亞邦警察機關以無人機進行犯罪防治的經驗，因無人機可以小到像蜜蜂，大到像飛機，甚至可為戰爭武器，故需要法律規制，她亦特別關心AI時代資訊安全及網路治理議題。

蔡清祥指出，法務部十分關切科技發展對刑事司法的衝擊，且積極推動科技偵查法制化工作，此外，也嘗試以AI協助檢察官減輕工作負荷。

蔡清祥與Schmid均曾前往美國哈佛大學進修，Schmid憶起30年前校園內唸的全是紙本書，但數位時代，知識分享卻無遠弗屆，因新型態犯罪活動、資產轉移常有跨越國境情形，故國與國的合作更顯重要。

蔡清祥十分同意Schmid的論點，並提到今年7月與德國司法部部長會談時，亦確立台德之間必須強化合作，才能因應跨境犯罪的共通議題。

蔡清祥希望台德未來能有更多雙向交流的機會，進一步深化彼此的合作與友誼，共同面對數位時代犯罪的挑戰，唯有跨境攜手合作，才能有效打擊無國界的數位犯罪。

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