國際警察論壇 31國研討打擊跨境犯罪

國際警察合作論壇–打擊跨境犯罪研討會，昨在台北舉行論壇開幕典禮，總計有卅一國、兩千六百人參加會議。左起警政署長黃明昭、陸委會副主委梁文傑、內政部常次吳堂安、行政院副院長鄭文燦、國際警察首長協會（IACP）會長John Letteney、外交部政次田中光、瓜地馬拉警察首長 Edwin Manfredo Ardiano Lopez。（記者姚岳宏翻攝）

2023/09/06 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕由內政部、外交部、陸委會共同主辦，警政署承辦的「二○二三國際警察合作論壇–打擊跨境犯罪研討會」，昨在台北美福飯店舉行論壇開幕典禮，採實體及視訊方式並行，計有卅一國、兩千六百人參加會議，包括國際警察首長協會（IACP）會長John Letteney及瓜地馬拉警察首長Edwin Manfredo Ardiano López都親自與會，警政署長黃明昭表示，本次研討會透過分享多元觀點及交換實務經驗，展現國際共同打擊跨境犯罪決心。

行政院副院長鄭文燦致詞表示，為因應電信詐欺犯罪手法不斷改變與進化，行政院五月間推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領一．五版」，並陸續通過「打詐五法」修正案，期能透過「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」四大面向，運用公私協力推動各項防詐作為，全面降低詐騙受害事件。

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國際警察首長協會會長John Letteney指出，現今的犯罪非僅限在單一國家境內，執法機關必須相互合作，以全球觀點與視角來應對各類型的跨境犯罪；執法機關需更加警覺、預先因應，國際警察首長協會全力支持警政署打擊跨境犯罪，並提供實質協助。

警政署表示，本次論壇以「打擊跨境犯罪」為主題，邀請歐美及亞太各國檢察、警政、執法及外交等政府官員及執法人員來台參加，議題涵蓋「網路犯罪、電信詐欺及人口販運」、「毒品犯罪」、「非法金流及洗錢」及「幫派及組織犯罪」等面向。

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