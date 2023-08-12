警政署培訓科技偵查高手，首度舉辦搶旗競賽。（記者邱俊福翻攝）

2023/08/12 16:34

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署上月至本月召訓全國各警察機關資訊與科技偵查人員，分為兩梯次接受教育訓練，課程中別以往教育訓練單純由講師授課的方式，首度舉辦「科技偵查Wargame搶旗競賽」，仿照駭客攻防搶旗賽，由參訓學員分組比賽，將現今科技犯罪偵查常遭遇到的狀況，包含虛擬貨幣追蹤、社群帳號分析、公開網路情資蒐集等，融入於搶旗競賽題目，期提升犯罪偵查能量及執法效率。

警政署表示，面對新興毒品犯罪、不斷演化的新型態詐欺犯罪，科技偵查成為警察辦案必備技術，因此召訓全國各警察機關資訊與科技偵查人員，於上月17日至21日，以及上月31日至本月4日辦理兩梯次各為期5天的犯罪情資分析課程，以「科技偵查犯罪情資」、「數位金融情資」以及「公開網路情資」3面向為主軸進行教育訓練。

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其中，最刺激的課程壓軸為「科技偵查Wargame搶旗競賽」，學員需發揮所學知識與技術，靠著團隊合作一同解題闖關，讓參訓學員就像打怪升級一樣，讓人瞬間腎上腺素爆發。

警政署強調，犯罪情資分析課程是專為全國警察機關資訊及刑事單位人員量身打造，並因應新型態網路犯罪，聘請熟悉網路資通犯罪及虛擬通貨分析的檢察官、業界專家及署專業同仁擔任講師，經過5天精實的課程與測驗，為學員打開科技偵查的新世界大門，更能面對各種科技犯罪帶來的挑戰。

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