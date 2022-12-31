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    警政署建置「光譜影像比對儀」鑑識偽造變造文件 2年處理229件

    被告偽、變造文件，企圖蒙騙法官，遭刑事局運用「光譜影像比對儀」鑑識戳破。（記者邱俊福翻攝）

    被告偽、變造文件，企圖蒙騙法官，遭刑事局運用「光譜影像比對儀」鑑識戳破。（記者邱俊福翻攝）

    2022/12/31 17:15

    〔記者邱俊福／台北報導〕警政署因應科技日新月異、犯罪型態不斷翻新，108年建置「光譜影像比對儀」儀器，鑑識偽、變造文件與偽鈔等，經統計109年1月至111年11月間，處理案件高達229件，檢體數達1萬3600餘個，相關鑑定結果均提供院、檢、警、調作為偵審依據，對打擊詐欺、偽變造文書等犯罪甚具成效。

    警政署表示，該儀器搭配正常光、透射、紅外線等等不同光源，使用電腦操控這些光源，對於各類問題文件與鈔票等等證物，進行檢視、紀錄拍照，查看有無偽造與變造的狀況，例如浮水印可運用透射光源進行檢視，讓這些問題文件、偽鈔無所遁形。

    今年初，有法院囑託一項文件證物，加以確認是否有偽、變造狀況，經「光譜影像比對儀」詳細檢視後，發現文件上的張姓印文與簽名字跡竟均為噴墨印製，被告為取信於人，在噴墨印文上，將其所有的印章沾附印泥，輕輕蓋印在噴墨印文上，讓少許印泥沾附其上，看起來不像噴墨印製，另簽名字跡上也用同色筆加以描繪，企圖欺瞞原告及法官。法院審理時，經刑事局提供的具體事證鑑定報告，被告難以辯駁，終獲法官採信，確認犯行。

    警政署表示，所謂「工欲善其事，必先利其器」，將持續精進專業量能，110年賡續規劃「112至115年警察科技偵查躍升方案」，今年獲行政院核定優先列入政府施政重大計畫之一，將導入先進儀器設備，運用科技輔助偵查，提升整體執法效能與人員執勤安全，以防制當前各類犯罪。

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