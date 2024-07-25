詐團成員黑吃黑 被押往竹縣山區囚禁七天

詐團成員黑吃黑，遭押往竹縣山區囚禁七天，新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/07/25 06:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕某詐騙集團發現黃姓男子黑吃黑吞掉詐騙所得，派出多名男子將黃男押走，押到新竹縣山上拘禁長達1星期才放人，新竹地院依剝奪他人行動自由罪將3名落網共犯判刑。

法官調查，徐男等人依真實姓名、年籍不詳暱稱「老闆」之人指示，為向黃男追討詐欺集團不法贓款流向，以位於新竹縣房屋為據點，先由梁男（涉嫌妨害自由部分，另案偵辦中）以處理債務糾紛為由，於2月23日晚間向黃男表示欲處理債務，而將其約出碰面，再駕車前往，不顧黃男反抗掙扎，強行拉上後座，抵達新竹縣據點內，由4人負責看管。

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為避免黃男反抗、逃跑，4人乃以膠帶及童軍繩綑綁黃全身，並以毛巾蒙住其眼睛，避免其掙扎反抗，告知黃需解決與「老闆」之債務糾紛才能走。

黃男因遲無法解決與「老闆」之債務糾紛，而持續遭拘禁於據點內達7日之久，並於遭強押上車及拘禁過程中，受有頭部額頭、左臉頰及眼部瘀青紅腫與四肢瘀青等傷勢，直至4人於3月1日上午因懼怕遭警方循線查緝，乃載黃男外出釋放後，經警循線至拘禁據點內搜索並扣得童軍繩1條，4人則依「老闆」指示轉移據點至位於苗栗縣躲藏，經警持檢察官核發拘票分別拘提到案。

法官審酌徐男等人不思以合法方式處理糾紛，竟共同受真實姓名年籍不詳、暱稱「老闆」之成年人指示，剝奪被害人黃男自由，以追討詐欺集團之不法贓款流向，利用人數優勢控制被害人，造成被害人受傷，對於社會秩序造成相當程度危害，法治觀念顯有偏差，且被告等3人犯罪目的係為追討詐欺集團不法贓款流向，動機實屬可議。

最後法官依三人以上共同剝奪他人行動自由罪將徐男判刑10月、郭男1年4月、張男1年2月。

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