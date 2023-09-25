宜蘭外送員帳號遭駭被冒名取貨收款 報案7個月石沉大海

宜蘭趙姓外送員帳號遭駭被冒名取貨收款，他爆料報案7個月後石沉大海。（圖由趙姓外送員提供）

2023/09/25 19:44

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市趙姓外送員帳號疑似被駭，有人冒充他登入外送平台，一天取得20多件外送單資料取貨送貨，再向客人收款，自己沒跑單仍要支付7000多元平台費用，也有其他外送員遇上同樣手法受害，他向本報爆料指出，報案至今7個多月卻石沉大海。

宜蘭警分局︰平台無資料提供偵查

宜蘭警分局澄清，警方接獲報案，曾去函外送平台業者要調閱相關資料，業者回函，外送員IP位址屬於外網及浮動性質，平台並未掌握，無資料提供給宜警偵查。警方提醒大家，應定期變更帳號、密碼，勿上不明網站及網路連結，避免帳號被駭。

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趙姓外送員說，今年2月11日帳號被駭，嫌犯假冒他的身分登入外送平台，詢問客人是否現金單，如果確認付現的現金單，便用外送單資料取貨送貨，跟客人收款，他沒有實際跑單，還是要支付平台費用，一天被冒用20多次，平白支付7000多元，有跟平台客服反映，得到罐頭回覆，後來修改平台登入密碼才杜絕此事。

趙姓外送員說，經他了解，嫌犯用這種手法從中牟利，另有同行受害，事發當天到轄區派出所報案，到現在已經過了7個多月，沒有接獲警方後續通知。

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