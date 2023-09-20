很缺業績? 女子打電話訂位 反遭店員「加LINE傳訊」

女子打電話訂位，卻遭店員私加LINE傳訊息。（情境照）

2023/09/20 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友發文透露，日前打電話到KTV訂位包廂，卻遭接電話的店員透過電話號碼加LINE私訊，原PO看到當下沒回覆訊息，沒想到店員又透過LINE上的資訊找到原PO的IG，再次私訊，讓原PO直呼「這是竊取個資了吧」。

據網友日前在《Dcard》發文表示，原PO在上週六（16日）打電話到KTV訂位，原本先是打算詢問店員消費模式是人頭還是包廂算，沒想到店員在電話中並沒有直接回答，過沒多久，店員透過電話加了原PO的LINE，讓原PO相當傻眼，「為什麼店員可以隨意利用客戶個資加別人LINE？」

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原PO在文中接著透露，當下沒有回覆店員訊息，而店員又透過LINE上的資訊找到原PO的工作室IG，再次私訊，這讓原PO開始感覺到很恐怖，因為她IG上有寫工作室的地址，讓她很擔心表示「如果真的有心要找我是不是就會直接跑來找我」。

隨後原PO就直接換一間KTV預定包廂，並在文章結尾戲稱說道「 是我聲音太好聽是不是，一定要把我找出來是不是？」，她也透露，當天有打電話回去要該店長出來表態，但得到的回應和態度都很差「就是一副不然你想要怎樣的感覺」對此，她也向網友詢問「這已經算是竊取個資了吧？有沒有法律知識的人可以告訴我」。

貼文引起熱議，網友紛紛留言撻伐這種行為，「私下聯繫客人，很不ok的行為」、「這個在搶業績啦」、「我是遇過在餐廳吃飯打卡，結果鄰桌用打卡地點找尋照片， 再找到我的Ig加我， 有夠可怕」、「也遇過外送員用電話加我賴，說小姐妳好漂亮有沒有興趣參加多人趴⋯」，對此，有人建議原PO「社群軟體上不要放能得知自己隱私的東西」、「不要開啟電話加好友功能」。

店員在沒收到回覆後，又透過LINE上的資訊再次傳訊息至原PO的IG。（翻攝自DCARD）

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