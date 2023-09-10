男友策畫「忠貞度」測試！她得知後直接分手卻遭大學朋友孤立

男友策畫「忠貞度」測試，遭女方氣到直接提分手，沒想到前男友開始在雙方的朋友圈內造謠。（資料照）

2023/09/10 20:25

〔即時新聞／綜合報導〕有女網友分享自己近期的困擾，自己的男友跟周圍朋友策畫了多場「忠貞度」測驗，讓女方氣到提分手，沒想到前男友竟在雙方的朋友圈內造謠，讓原PO直言，「目前很希望趕快畢業，我還在思考要忍耐到畢業，還是休學去考其他大學科系。」

女網友在《Dcard》以「被男友測試後分手」為題發文表示，最近網路上流行測試女友或男友的影片，而自己男友也看到了，所以就跟與朋友合作弄了一場戲，起初先是在書店或等公車時，有男的會跑過來跟原PO搭訕，原PO都會跟對方表明，「我有男友了」、「line不方便給」、「我沒有IG」。

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但仍有一堆人找她搭訕，原PO為此透露，「所以那陣子都感到很心煩，不明白身邊的人是吃錯藥還是怎樣，我講我有男友講到都已經累了……」後來有知情學妹透露，一切都是原PO男友策劃的「忠貞度試煉」，「男友起先否認，後來就承認了，他說他一直想不明白我這麼高冷的人，為何會答應跟他交往，怕我只是把他當工具人，一抓到比他好的男生，就會把他當垃圾扔掉。」

於是原PO氣得直接跟男方分手，並解釋起原因「因為我已經對談感情這件事感到累了，但他不同意一直糾纏我，我有次真的直接拿手機當面報警，真的很對不起警察，每天很忙了還要處理我這種鳥事。」

如今原PO的前男友不停的在朋友圈造謠，她也被塑造成「沒幽默感」、「開不起玩笑」、「一碰就報警」、「冷酷無情玩完別人就丟」的女人，就算嚴肅解釋，也被大家認為是小題大作，並說道自己目前在大學就是被孤立的狀態。

貼文一出許多網友紛紛留言，「不用為了這種人放棄你的學業」「嚴肅解釋後做好自己就好了，會相信你的人就會明白」、「人生很長，生命不缺那幾個爛貨」、「生活還要應付這些無聊的人，感覺真的心好累」、「都幾歲還搞這種的，還以為是國高中生」。

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