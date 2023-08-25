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外送員丟一坨「鼻涕面紙」 警狂追攔車要他快打開來看

警五分局警備隊副隊長蘇敬修，發現王男騎車丟了一坨衛生紙，覺得很可疑將他攔下，結果衛生紙打開裡面藏了一包毒品。（民眾提供）

警五分局警備隊副隊長蘇敬修，發現王男騎車丟了一坨衛生紙，覺得很可疑將他攔下，結果衛生紙打開裡面藏了一包毒品。（民眾提供）

2023/08/25 12:36

〔記者王捷／台南報導〕警五分局警備隊副隊長蘇敬修，23日巡邏時，看到王姓外送員很可疑，跟在他後面騎了一陣子，豈料王男丟出一坨衛生紙就加速過彎，他也追上攔車，要王男把衛生紙打開來看，王男急辯是鼻涕，但衛生紙打開就看到一小包毒品，訊後警方將他以毒品罪嫌移送。

40多歲的王男是警方最近注意的毒品人口，蘇敬修巡邏時正好見王男在「送餐」，王男把餐點交給陌生人，一手交錢一手交貨的行為看起來很正常，但蘇敬修瞥了一眼，懷疑王男可能剛過手毒品，所以不動聲色，騎車跟在王男後面。

不久，王男疑似發現警察跟在後面，從口袋丟出一坨衛生紙，接著就加速過彎，蘇敬修見狀，追上前攔下王男，先告誡他騎車不能亂丟垃圾，又以褲子口袋鼓鼓的，請王男拿出口袋中的東西，沒想到王男刻意把一小包毒品藏在鐵門遙控器後方，但還是露餡。

接著蘇敬修帶著王男回到剛丟衛生紙的現場，在路途中，王男邊走邊辯解，是自己擤過鼻涕的衛生紙，放在口袋覺得很噁心，才會隨手丟在路邊，但等看到衛生紙後，一打開沒有看見鼻涕，而是一小包毒品，訊後警方將他依法移送。

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