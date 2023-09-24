來不及閃！3床墊掉落國5主線道 2車追撞還「卡住」

1輛大貨車行經國道5號南向44.5公里處宜蘭縣羅東交流道附近主線，車上載運的3張彈簧床竟掉落車道，後方其他2車閃避不及撞上，這輛小貨車還因為床墊卡在底盤、車輪懸空動彈不得。（記者江志雄翻攝）

2023/09/24 11:31

〔記者江志雄／宜蘭報導〕1輛大貨車行經國道5號南向44.5公里處宜蘭縣羅東交流道附近主線，車上載運的3張彈簧床竟掉落車道，後方其他2車閃避不及撞上，所幸未造成傷亡。警方已通知李姓貨車駕駛到案說明，將函送法辦，並製單舉發，最多可處1萬8000元罰鍰。

昨晚7點57分，國5南向44.5公里外側車道竟有3張彈簧床，行經此處的2輛車撞上，彈簧車卡在車底，第九公路警察大隊（國九隊）獲報後派巡邏車到場處理，循線查出是一輛營業貨車掉落，通知63歲李姓駕駛到案說明，經過酒測無酒精反應。

請繼續往下閱讀...

李姓駕駛所開的貨車，從宜蘭交流道上國5，要前往花蓮，經過事發地點時，因車上彈簧床沒有綑綁好掉落車道，警方認定涉嫌違反刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪，全案將函送宜蘭地檢署偵辦，另也違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定，可處3000元以上1萬8000元以下罰鍰。

事發後不久，高公局人員運走彈簧床，淨空路面。警方呼籲駕駛人，行駛道路前應檢查車輛所載貨物是否綑綁牢固，確保不會掉落，避免貨物掉落危害其他用路人安全。

國5南向44.5公里處昨晚有3張彈簧床掉落車道，其他車輛閃避不及撞上。（記者江志雄翻攝）

高公局人員運離車道上的彈簧床。（記者江志雄翻攝）

國九隊查出國5車道上彈簧床，是李姓駕駛的貨車所掉落。（記者江志雄翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法