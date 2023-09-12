國1聯結車銅線銅管未捆牢 掉落內車道險釀車禍

1輛載滿銅線及銅管的半聯結車，因未捆紮牢固，導致貨物掉落內側車道，所幸未與他車發生事故，但嚇壞其他用路人。（國道警方提供）

2023/09/12 13:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕1輛載滿銅線及銅管的半聯結車，今（12）日上午11時許行經國道1號南向78.6公里處時，因未捆紮牢固，導致銅線與銅管掉落內側車道，再滾到內路肩，幸好其他車輛駕駛眼尖未追撞，但仍一度造成後方回堵9公里，國道警方將依規製單舉發，最重可處1萬8000元罰鍰，甚至可移送地檢署偵辦。

國道警察局第二公路警察大隊表示，今早11時獲報，國道1號南向78.6公里處，發生一輛營業半聯結車裝載貨物未捆紮牢固，致貨物掉落車道，影響交通案，警方到場發現，聯結車裝載多捆銅線及銅管，因未捆紮牢固，在行駛過程掉落內側車道再滾至內路肩，所幸未與他車發生事故。

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二大隊隨即封閉內側車道進行拖吊，並依規定製單舉發。現場已於12點43分排除，但該事故一度造成後方回堵達9公里。

警方呼籲，車輛於行駛道路前應檢查車輛機件、設備是否穩妥，避免機件或設備掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人的安全。如有違反者，將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定開罰，處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰；若涉嫌刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪部分，調查後更將移送地檢署偵辦。

銅線及銅管掉落內側車道，所幸未與他車發生事故。（國道警方提供）

這起意外嚴重影響交通，一度造成後方回堵9公里。（國道警方提供）

半聯結車載運的銅管及銅線掉落國道，一度造成後方回堵9公里。（國道警方提供）

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