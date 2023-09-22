為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

國3北向通霄段聯結車追撞大貨車！掉落物波及南下車 共3人送醫

國道3號北上144公里苗栗通霄路段，今（22）日凌晨3點多，發生聯結貨櫃車追撞大貨車事故，事故車輛載運的貨物散落南下車道致2輛小客車受波及。（民眾提供）

國道3號北上144公里苗栗通霄路段，今（22）日凌晨3點多，發生聯結貨櫃車追撞大貨車事故，事故車輛載運的貨物散落南下車道致2輛小客車受波及。（民眾提供）

2023/09/22 07:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國道3號北上144公里苗栗通霄路段，今（22）日凌晨3點多，發生聯結貨櫃車追撞大貨車事故，事故車輛載運的貨物散落南下車道致2輛小客車受波及。這起事故造成3人受傷送醫，車禍發生原因有待警方調查釐清，目前北上封閉作業將撤收，南下維持正常。

事故現場為一輛聯結車追撞大貨車，大貨車遭撞擊後失控衝出外側護欄掉落邊坡；聯結車則衝撞內側護欄，車頭毀損，子車翻覆，車廂破裂，車上貨物散落南下的內線及中線車道；南下2輛小客車，因為閃避不及撞上掉落物。

國道3號北上144公里苗栗通霄路段，今（22）日凌晨3點多，發生聯結貨櫃車追撞大貨車事故，事故車輛載運的貨物散落南下車道致2輛小客車受波及。（民眾提供）

國道3號北上144公里苗栗通霄路段，今（22）日凌晨3點多，發生聯結貨櫃車追撞大貨車事故，事故車輛載運的貨物散落南下車道致2輛小客車受波及。（民眾提供）

國道3號北上144公里苗栗通霄路段，今（22）日凌晨3點多，發生聯結貨櫃車追撞大貨車事故。（取自國道即時路況）

國道3號北上144公里苗栗通霄路段，今（22）日凌晨3點多，發生聯結貨櫃車追撞大貨車事故。（取自國道即時路況）

國道3號北上144公里苗栗通霄路段一度封閉。（取自國道即時路況）

國道3號北上144公里苗栗通霄路段一度封閉。（取自國道即時路況）

國道3號北上144公里苗栗通霄路段，今（22）日凌晨3點多，發生聯結貨櫃車追撞大貨車事故，事故車輛載運的貨物甚至散落南下車道致2輛小客車受波及。（民眾提供）

國道3號北上144公里苗栗通霄路段，今（22）日凌晨3點多，發生聯結貨櫃車追撞大貨車事故，事故車輛載運的貨物甚至散落南下車道致2輛小客車受波及。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
彰化福興機車、大貨車碰撞 73歲騎士送醫不治
2023/09/22 00:13

彰化福興機車、大貨車碰撞 73歲騎士送醫不治
家屬控延誤昏迷童就醫 警：全力協助消防員送醫並未延誤
2023/09/21 17:13

家屬控延誤昏迷童就醫 警：全力協助消防員送醫並未延誤

「新青安」助成家 首購首換都受惠
苗9線後龍大山段死亡車禍 76歲騎士老婦傷重不治
2023/09/21 13:53

苗9線後龍大山段死亡車禍 76歲騎士老婦傷重不治
疑過彎過快 大學生騎士衝對向撞車受傷送醫
2023/09/21 10:56

疑過彎過快 大學生騎士衝對向撞車受傷送醫

華南金控主辦第三屆公股金融事業供應商大會
何如芸一天內連出2意外！ 遭撞又爆胎嚇傻：不是已經8月了
2023/09/21 10:43

何如芸一天內連出2意外！ 遭撞又爆胎嚇傻：不是已經8月了
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播