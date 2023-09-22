國3北向通霄段聯結車追撞大貨車！掉落物波及南下車 共3人送醫

國道3號北上144公里苗栗通霄路段，今（22）日凌晨3點多，發生聯結貨櫃車追撞大貨車事故，事故車輛載運的貨物散落南下車道致2輛小客車受波及。（民眾提供）

2023/09/22 07:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國道3號北上144公里苗栗通霄路段，今（22）日凌晨3點多，發生聯結貨櫃車追撞大貨車事故，事故車輛載運的貨物散落南下車道致2輛小客車受波及。這起事故造成3人受傷送醫，車禍發生原因有待警方調查釐清，目前北上封閉作業將撤收，南下維持正常。

事故現場為一輛聯結車追撞大貨車，大貨車遭撞擊後失控衝出外側護欄掉落邊坡；聯結車則衝撞內側護欄，車頭毀損，子車翻覆，車廂破裂，車上貨物散落南下的內線及中線車道；南下2輛小客車，因為閃避不及撞上掉落物。

國道3號北上144公里苗栗通霄路段，今（22）日凌晨3點多，發生聯結貨櫃車追撞大貨車事故，事故車輛載運的貨物散落南下車道致2輛小客車受波及。（民眾提供）

國道3號北上144公里苗栗通霄路段，今（22）日凌晨3點多，發生聯結貨櫃車追撞大貨車事故。（取自國道即時路況）

國道3號北上144公里苗栗通霄路段一度封閉。（取自國道即時路況）

國道3號北上144公里苗栗通霄路段，今（22）日凌晨3點多，發生聯結貨櫃車追撞大貨車事故，事故車輛載運的貨物甚至散落南下車道致2輛小客車受波及。（民眾提供）

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