派出所長蹺班被分局長抓包 揪出黑底！竟找4下屬偽簽11次

基隆市警一分局南榮路派出所。（資料照）

2023/09/23 23:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警一分局南榮路派出所簡姓前所長今年農曆春節期間提早簽退，偷勤跑回家帶小孩，被督勤的分局長抓包，溯源追出他一共偷勤11次，還指示劉姓等4名下屬幫他偽簽出入登記簿。基隆地檢署調查後，考量簡員等5人一時思慮不周，處分簡員等5人緩起訴，緩起訴期間須分別支付8萬元與2萬元不等緩起訴處分金。

基隆市警一分局前分局長余中義今年1月24日（大年初三）上午8點左右到南榮路派出所查勤時，發現簡姓所長的班表為巡邏勤務，卻提早簽退，人也不在辦公室，下令督察組展開調查。

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督察組調閱派出所出入登記簿發現，簡員有多筆簽退字跡與親簽不同，逐一比對字跡發現，簡員有多達11個勤務，包括巡邏勤務、督導勤務及社區警政會議等各種勤務，均由下屬「代簽」。

東窗事發後，簡員坦承供稱，他因無法兼顧上班與家務，提早返家帶小孩，每次偷勤前會指示劉、曾、吳、鍾等4名下屬輪流替他在出入登記簿上偽簽退勤紀錄。簡員偷勤被分局長抓包後，遭懲處並拔掉派出所長職務，改調勤務中心值勤官。

警一分局也在懲處簡員後，將督察組調查報告、簡員等5人在出入登記簿上偽簽資料、駐地監視器畫面，與簡員等5人自白等證據依涉犯偽造文書罪嫌，函送基隆地檢署偵辦。

基隆地檢署調查後認定，簡員身為派出所主管，理應以身作則，做為基層警員的表率，卻因一時思慮不周，指示下屬偽簽出勤記錄，犯下偽造文書罪；劉員等4名警員則因身為簡員的下屬，難以拒絕簡員的命令，才誤觸法網。

檢方考量簡員等5人都無前科，犯後均已坦承犯行，處分5人緩起訴，緩起訴1年，緩起訴期間，簡員須支付國庫8萬元，劉員等4人各2萬元。

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