派出所內發酒瘋飆員警 所長被拔官！

2019-03-13 17:52

〔記者陳薏云／台北報導〕新北市新店警分局直潭派出所巡佐兼所長陳秋元，今年2月13日遭員警檢舉外出飲酒返所後，在所內發酒瘋，甚至有特考班警員無法忍受陳秋元的酒後失態，自請離職。新店督察組說，於月接受檢舉後著手調查，因為是主管職調動，因此訂於15日拔陳秋元主管職，改調烏來所巡佐。

有警員在臉書「靠北警察」貼文說，今年2月13日深夜10點50分左右，直潭派出所長陳秋元利用內部管理時間外出飲酒返所後，突然開始發酒瘋，有警員立即向分局勤務指揮中心檢舉，並依規定通報分局督察組，但督察組當時並未主動說明如何處置該案，只簡單回應「所長當時拒測」，認為督察組官官相護，不值得信任。

新店警分局督察組長簡忠煒今天說，檢舉案上月經分局督察組派員到場調查，陳秋元酒氣甚濃但「拒絕酒測」，經詢問陳員直接坦承飲酒，督察組紀錄在案後，於上月20日依規定將陳秋元記兩支申誡懲處，並報請市警局改調非主管職務，確定將於3月15日調至烏來分駐所擔任巡佐。

簡忠煒說，陳秋元當天是非勤務時段與警友站進行公務聯誼，飲酒後也搭乘計程車返所，並未有刑法疑慮，且酒測並無強制力，陳員對飲酒情勢坦承不諱，一切依規定處理，但因更換主管職須報請警察局，「有一定的程序要走，並非刻意推延或不處分。」

據了解，陳秋元是基層員警口中的「恐怖長官」，時常外出飲酒，返所又亂發飆，一名特考班的警員，去年1月調到直潭所，5月就受不了陳秋元的不當言行而自請離職，一名先前也待過直潭所的員警說，「檢舉常常弄得自己一身灰，大多數人都會鼻子摸摸自請調職」，這次飲酒胡來遭到正義的基層檢舉，終將陳秋元調離非主管職，而新任直潭所長將由安和所副所長林益瑞接任。

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