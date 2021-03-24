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    看守所4女受刑人監外工作「蹺班」被活逮 疑揪男友摩鐵開趴

    台北女子看守所。（資料照）

    台北女子看守所。（資料照）

    2021/03/24 11:47

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］台北女子看守所被指今年2月25日有受刑人利用自主監外作業機會，翹班與男友到摩鐵開趴，監所、矯正署還欲將此事「壓下來」；對此，矯正署副署長蔡永生表示，北女所當天接獲有受刑人違規的檢舉通報，隨即派員前往任職的食品廠突擊，發現4名受刑人違規到廠外小吃店吃午餐並將人帶回，但沒有發現有到摩鐵開趴的證據，目前仍持續調查相關事證，而違規的受刑人已被取消自主監外作業的資格。

    北女所吳姓、陳姓及2名李姓受刑人，因表現良好獲選自主監外作業，每天早晚搭乘計程車前往位於新北市樹林區的食品工廠工作，其中，吳姓受刑人被爆料於2月25日私下與男友聯繫後，與另2名李姓受刑人翹班到摩鐵開趴，但向女北所檢舉此事，所方卻僅以查獲違禁品輕縱，將擅離職守部分隱匿不報。

    蔡永生表示，女北所當天接獲有受刑人使用手機等違規案件檢舉，隨即派員前往食品工廠突擊檢查，發現4名受刑人趁中午到廠外小吃店吃午餐，因廠方有提供膳食且擅自外出已屬違規，因此立即將4人帶回調查，並在置物櫃查獲相關違禁品，其中吳女已經假釋，另3人已被取消監外作業機會，改發配所內工廠。

    蔡永生表示，女北所另由政風室主任帶隊組成調查小組，前往廠方針對4人的足跡進行調查，但目前沒有事證證明4人有到摩鐵開趴，包括到底去了哪一間摩鐵等，仍在持續尋找新事證。

    蔡永生強調，4人違規到小吃店用餐已經違規，矯正署對此感到遺憾、痛心，監所、外役監每日監外作業超過1300人、合作廠商逾210家，目前約有50人因工作受肯定，出監後仍持續受雇，期盼外界不要因個別受刑人，否定自主監外作業的政策及美意，矯正署亦會以「零違規」自期，並以此個案為例加強受刑人管理及自主管理。

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