明揚氣爆98傷7死3失聯 周春米：確認4勇消殉職 協助入祀忠烈祠

屏東縣長周春米（左二）今晚主持「0922火災爆炸」災害應變中心跨局處會議時，先帶領縣府團隊默哀致意。（取自屏東縣長周春米臉書）

2023/09/23 22:04

〔記者羅欣貞、陳彥廷、葉永騫、蔡宗憲、李立法／屏東報導〕屏東科技產業園區明揚國際科技公司昨天（22日）發生工廠爆炸，釀重大傷亡，今晚（23日）9點現場仍有濃煙冒出。屏東縣長周春米晚間證實，傍晚已經尋獲第4位罹難勇消；全案造成98傷、7死，其中4人為消防員，另有3名明揚員工失聯，持續搜救中。

明揚昨天傍晚爆炸，屏東縣政府成立「0922火災爆炸」災害應變中心，至今天動員高屏縣市警義消300多人、消防車等各式車輛120多部，漏夜不眠不休搶救，今早啟動大型機具開挖搜救，尋獲3名罹難員工，傍晚5點47分現場尋獲疑似第4位消防人員的屍塊及消防用的scba呼吸器，已將骸骨送交檢警單位DNA鑑定。

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周春米今晚主持「0922火災爆炸」災害應變中心跨局處會議時，先帶領縣府團隊默哀致意，接著指示全力協助殉職消防弟兄家屬處理後事，並將協助申請入祀忠烈祠，以慰英靈。周春米說，此案受傷者的醫療健保自付額，將由地方政府編列預算或者運用善款支付，以安家屬的心及減輕家庭負擔。

截至今晚9點，明揚爆炸案有11名消防員傷亡，其中4人殉職，7人含1名義消受傷，住院治療中；原先就醫近百人中，部分傷勢較為嚴重，現仍住院治療有者58人，其餘陸續返家休養。

縣府社會處已分別發放罹難者每位20萬元慰問金，住院者2萬元，返家休養者1萬元，每戶並安排1位社工及2位慈濟志工關懷追蹤，視需要隨時提供協助。還有27名員工居住在高雄，慰問金由屏縣府發放，關懷部分則請高雄市政府多關照。由於社會大眾的愛心源源不絕湧入縣府，晚間社會處也公佈開放救助金專戶設立捐款專戶。

明揚國際科技公司爆炸案造成重大傷亡震驚全國，也引發不少議論，周春米特別在工作會報上再次澄清，強調當時消防隊員抵達現場，尚未使用滅火器或射水，即發生爆炸，有影像紀錄可以證明，至於事故如何發生，還有待專業調查釐清，在原因尚未明朗之前，希望外界不要揣測。

周春米說，此次意外事故，不少醫院醫護人員總動員參與救護，部立屏東醫院200多位，屏東榮總100多位，她聽到醫護人員說，以往都是這些消防弟兄幫忙送受傷民眾就醫，這次卻是他們被送到醫院，令人心情沉重。

目前明揚爆炸案確認7死，其中4人為消防人員，周春米指示全力協助處理後事，由消防局籌備成立治喪委員會，家屬希望能夠入祀忠烈祠，也請民政處協助申請。

另有3名在爆炸中失聯的明揚員工，周春米指出，現場高溫，還不時傳出爆炸聲，搜救相當不易，必須待降溫才能進一步搜救，縣府團隊出動10多輛大小怪手機具加快搶救作業，失聯者可能凶多吉少，但仍希望能找到遺體，給家屬交代。

屏東縣長周春米今晚主持災害應變中心跨局處會議。（屏東縣政府提供）

現場今晚9點仍有煙冒出。（記者葉永騫攝）

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