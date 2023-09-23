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明揚大火搶救空拍圖曝！ 殉職勇消最後1罐氣瓶尋獲

屏縣府消防局祕書鄭建德說，救災人員從第2面中間進入，右轉往第1面方向前進不到10公尺，正準備疏散就發生爆炸。（民眾提供）

屏縣府消防局祕書鄭建德說，救災人員從第2面中間進入，右轉往第1面方向前進不到10公尺，正準備疏散就發生爆炸。（民眾提供）

2023/09/23 19:02

〔記者陳彥廷／屏東報導〕經濟部屏東科技產業園區內的明揚國際科技公司昨下午大火，造成近百人受傷7人死亡，其中有4名消防員殉職，目前仍有3人失蹤，歷經24小時不斷打火後，屏東縣消防局在屏二分隊消防員衝入的側門區域，尋獲最後1罐氣瓶及部分屍骸，消防單位正漏夜搜索，盼找回消防弟兄全屍。

據屏縣府公布的空拍圖片標示，消防單位將「明揚國際」的火場分為4個救災區面，殉職消防員遺體均在第1面及第2面之間尋獲，距離倉庫門口僅約10公尺左右。

屏縣府消防局祕書鄭建德說，救災分區共有4面，昨日接獲報案後，救災人員是從第2面中間進入，但前進約10公尺後，再右轉往第1面方向前進不到10公尺，正準備執行疏散工作時就發生爆炸，殉職消防員遺體也都是在該處附近尋獲。

鄭建德指出，聽聞兄弟有難，所有消防員昨天晚間全面出動，第一大隊全面停休進行搜索，於昨天晚間大約8時許，接獲通報稱救災區第1面及第2面間發現消防用氣瓶，當時就已研判氣瓶跟與人停留位置相距不遠，但由於該處持續發生爆炸，消防人員只能被迫先行撤出。

鄭建德表示，消防人員救災時發現，其中一處屬於高爾夫球生產線，區域內有油漆、液壓油等可燃物，所以救災難度高，且不斷發生大小爆炸。救災人員第一時間進入火場救災時，發現濃煙不斷變大，通報「撤離！撤離！」後就發生爆炸，幾名消防弟兄也因而殉職，強調也未從射過水。

據悉，罹難的消防員其中3位同仁，第一時間前進火場勘查火點，沒想到卻突然爆炸，而一位還在倉庫門外的就是屏二分隊賴俊儒，其遭巨大爆炸波衝擊當場面目全非且失去生命跡象，直到今天凌晨才在火場內找到另2位殉職弟兄。

在火警近24小時後，屏東縣消防局再於「2」區附近發現屍骸，及最後1罐氣瓶，目前消防單位正漏夜搜索，盼找回消防弟兄全屍。

明揚國際科技有限公司昨天發生大火。（記者陳彥廷攝）

明揚國際科技有限公司昨天發生大火。（記者陳彥廷攝）

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