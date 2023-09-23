屏東明揚大火釀慘重傷亡 檢方出手了

屏東明揚國際工廠爆炸，消防人員在濃煙密布的現場挺進搶救失聯民眾。（記者李惠洲攝

2023/09/23 14:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕屏東科技產業園區內的明揚國際科技股份有限公司工廠22日傍晚發生火警，截至23日中午，火警意外總共造成6死、98傷、4失聯；6死當中包含3名不幸殉職的消防員，目前仍有包含1名消防員在內的4人失聯，屏東地檢署檢察長陳盈錦今親自坐陣屏東市立殯儀館指揮檢察官進行相驗，並表示目前以救災仍主要考量，等搶救告一段落，檢察官會立即會同消防局火調人員進場勘查，找出這起重大事故的真相。

昨晚首位被發現不幸罹難的消防員賴俊儒，因面容變型家屬一度無法指認，後來是靠著他衣服上的名條以及身型特徵，才得以確認身分，今早賴父被通知到屏東市立殯儀館採集DNA時，他希望檢方不要解剖愛子的遺體，他說兒子很帥、很帥，這刀再割下去，「很痛，是二次傷害、三次傷害！」

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屏檢檢察長陳盈錦聽到家屬聲音，親自向賴父解釋，並保證會用最少傷害的方式進行相驗，目前已找到的遺體，因在火場待了很長一段時間才找到，都已呈現炭化，檢方已請刑事局協助，用最速件方式希望儘快釐清他們的身分，讓他們能早日入土為安。

至於明揚涉及刑責部分，陳盈錦說，目前園區仍在搶救階段，屏檢已通知所有檢察官待命，只要搶救告一段落，會立即立即會同消防局火調人員進場勘查，並已著派員手調查明揚公司的文件資料，希望能用最快的速度，還給家屬和社會這起重大事故的真相。

屏東明揚國際工廠爆炸，中午現場又找到1具失聯者遺體，現場搜救人員請來家屬隨至救護車指認，指認的家屬痛苦失聲，現場相當哀戚。（記者李惠洲攝）

屏東地檢署檢察長陳盈錦今親自坐陣屏東市立殯儀館指揮檢察官進行相驗。（記者黃佳琳攝）

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