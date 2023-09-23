空拍畫面曝光！屏東工廠惡火燒整夜 消防車被炸爛現場宛如廢墟

屏東明揚科技公司工廠昨天傍晚發生爆炸，造成嚴重傷亡，至今仍有人員在火場內尚未尋獲。目前現場的空拍畫面已曝光，影片中可看到現場仍有黑煙不斷冒出，大量瓦礫碎片散落在工廠外，多輛消防車也遭淹沒。（屏東縣政府提供）

2023/09/23 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕屏東明揚科技公司工廠昨天傍晚發生爆炸，造成嚴重傷亡，至今仍有人員在火場內尚未尋獲。現場的空拍畫面稍早已曝光，影片中可看到現場仍有黑煙不斷冒出，大量瓦礫碎片散落在工廠外，連消防車也遭淹沒，廠房被燒到剩骨架，如戰場般慘烈。

明揚國際科技公司22日傍晚失火爆炸，統計截至今日中午，這起意外總共造成6死、98傷、4失聯；6死當中包含3名不幸殉職的消防員，目前仍有包含1名消防員在內的4人失聯。由於現場火勢不斷，救災人員徹夜進行灌救，到目前搜救任務仍在持續進行中。

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透過現場傳回的空拍畫面可看到，在經過強大爆炸威力炸開以及長時間燃燒後，整間廠房已經面目全非，現場宛如廢墟，到目前仍有黑色濃煙不斷冒出，散落在工廠外的瓦礫碎片也埋住昨晚最先到現場救災的消防車，雖然目前還有人員尚未尋獲，不過因廠房內仍有爆炸風險，目前消防單位先使用無人消防車進行灌救，並持續搜救失蹤人員。

屏東明揚科技公司工廠昨天傍晚發生爆炸，造成嚴重傷亡，至今仍有人員在火場內尚未尋獲。目前現場的空拍畫面已曝光，影片中可看到現場仍有黑煙不斷冒出，大量瓦礫碎片散落在工廠外，多輛消防車也遭淹沒。（屏東縣政府提供）

屏東明揚科技公司工廠昨天傍晚發生爆炸，造成嚴重傷亡，至今仍有人員在火場內尚未尋獲。目前現場的空拍畫面已曝光，影片中可看到現場仍有黑煙不斷冒出，大量瓦礫碎片散落在工廠外。（屏東縣政府提供）

屏東明揚國際工廠爆炸，現場火勢獲得控制後，但內部還是有餘火殘留。（記者李惠洲攝）

屏東明揚國際工廠爆炸，消防人員在濃煙密布的現場挺進搶救失聯民眾。（記者李惠洲攝）

屏東明揚國際工廠爆炸，遭波及的車輛玻璃全碎停放在一旁草皮。（記者李惠洲攝）

屏東明揚國際工廠爆炸，現場火勢獲得控制後，立即開挖搶救失聯民眾。（記者李惠洲攝）

由於現場火勢不斷，救災人員徹夜進行灌救，到目前搜救任務仍在持續進行中。（屏東縣政府提供）

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