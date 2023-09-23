屏東明揚大火逾24小時未熄滅？ 消防局副局長李彬正曝原因

明揚國際科技公司屏東廠火警燃燒超過24小時。（記者葉永騫攝）

2023/09/23 18:04

〔記者葉永騫／屏東報導〕明揚國際科技公司屏東廠大火造成重大傷亡，火勢延燒超過24小時未熄滅，高屏兩地的消防局2天動員了275人次、121輛各式的消防車輛，不停灌救也無法很快撲滅，屏東縣消防局副局長李彬正表示，由於廠區高達6000坪、貯存的易燃貨物太多，廠區內疑有過氧化物等化學物質造成爆炸，消防人員只能撤出，採機器人進行周邊灌水降溫，再動用怪手清理，才能讓火勢熄滅，使得大火的撲滅格外困難。

李彬正表示，明揚的工廠範圍相當大，高達6000坪，火災廠房內放置有高爾夫球的生產線，有許多可燃性物質，包括大量的塑膠微粒、橡膠等，廠商有說廠區有易燃的環已烷有機溶劑、還有架橋劑、異構烷烴等，後來更發現有造成爆炸的過氧化物，昨天到場滅火時，因為工廠不斷的爆炸，消防人員只能撤出，在人員無法進入火場下，只能以機器人進行周邊的灌水降溫，人員無法太靠近，所以火勢才會不斷的燃燒，消防人員只能警戒，避免火勢延燒到其他地方，直到今天部分廠區溫度已降下來，才動用怪手破壞清理，加快滅火的速度，而下午時又下了一場雨，怕再引燃火勢，只能先暫停人員進入行動，也使得這場大火的撲滅格外困難。

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這場大火，高雄市支援了許人力及車輛到屏東協助，總計昨天高屏兩地出動70輛各式消防車，143人，今天則出動51輛，132人，動員的人和車輛，皆創下屏東縣以往的紀錄。

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