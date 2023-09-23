明揚工廠氣爆釀嚴重傷亡 網挖GOOGLE負評一堆前員工轟台灣之恥

明揚國際科技公司22日傍晚失火爆炸，後續的氣爆更造成消防嚴重死傷。（消防局提供）

2023/09/23 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕位於屏東科技產業園區內的明揚國際科技公司，昨發生不明原因爆炸意外，後續的氣爆更造成消防元嚴重死傷，事發後有網友留意到，該公司的GOOGLE評論本來就不好，質疑根本是是血汗工廠，疑似前員工留下評論稱「該公司的產品是台灣之光，但該公司的福利制度及工作環境卻是台灣之恥」，也有鄉民在PTT發文稱，至少有4項報告都應該公布出來，相關內容引發網友熱議。

明揚國際科技公司22日傍晚失火爆炸，截至今上午11點已知有傷者98人、罹難者5人（3消防人員+2員工）、失蹤5人（4員工+1消防人員）。在PTT上有鄉民發文，指「危險品倉庫的消防稽查報告在那？工廠倉庫的公安報告在那？消防員的新裝備的採購報告在那？現場決策的讓人衝進去的指揮紀錄在那？最起碼以上四個 應該公佈出來，然後送那些罪犯，去他們該去的地方」，發文並稱「我們幫不了這些勇敢的消防員，但至少可以讓那些害他們身亡的犯罪者，全員陪葬」。

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另有一名鄉民則是呼籲其他網友，可以去查看明揚國際科技公司的GOOGLE評論，從裡面可看到許多前員工爆料，包含「爛死人的公司，薪資低，環境髒亂而且還都是粉塵，塗裝部都是有毒的漆味，新進人員都只有被欺負的份，而且還都是主管級的，也會一直被調部門調來調去或支援」、「血汗工廠，強迫加班，本薪只有21150元，加一堆津貼才超過基本底薪，重點是加班費是用本薪計算的」、「新人體檢費絕對不會退給你，千百個理由不給你簽正職員工所以不退，不建議您去當血汗工，你若想去吸噪音吸粉塵就去吧，由其機台操做，常發生切到手等事件」、「大概四年前，有個FB社團叫『操死人工廠的社團』，幾乎都這員工，大家就知道了」、「 新人逼迫上班，加班１２小時‧狠辛苦到我手都需要開刀做手腕治療，還不讓我成為正職」、「該公司的產品是台灣之光，但該公司的福利制度及工作環境卻是台灣之恥，公司賺錢，對基層員工卻苛刻極致」。相關內容在網路持續引發熱議。

明揚國際科技公司22日傍晚失火爆炸，造成消防嚴重死傷，事發後有網友質疑，該公司的GOOGLE評論本來就不好，質疑根本是是血汗工廠。（圖擷自GOOGLE評論）

明揚國際科技公司22日傍晚失火爆炸，造成消防嚴重死傷，事發後有網友質疑，該公司的GOOGLE評論本來就不好，質疑根本是是血汗工廠。（圖擷自GOOGLE評論）

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