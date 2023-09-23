為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

明揚工廠氣爆釀嚴重傷亡 網挖GOOGLE負評一堆前員工轟台灣之恥

明揚國際科技公司22日傍晚失火爆炸，後續的氣爆更造成消防嚴重死傷。（消防局提供）

明揚國際科技公司22日傍晚失火爆炸，後續的氣爆更造成消防嚴重死傷。（消防局提供）

2023/09/23 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕位於屏東科技產業園區內的明揚國際科技公司，昨發生不明原因爆炸意外，後續的氣爆更造成消防元嚴重死傷，事發後有網友留意到，該公司的GOOGLE評論本來就不好，質疑根本是是血汗工廠，疑似前員工留下評論稱「該公司的產品是台灣之光，但該公司的福利制度及工作環境卻是台灣之恥」，也有鄉民在PTT發文稱，至少有4項報告都應該公布出來，相關內容引發網友熱議。

明揚國際科技公司22日傍晚失火爆炸，截至今上午11點已知有傷者98人、罹難者5人（3消防人員+2員工）、失蹤5人（4員工+1消防人員）。在PTT上有鄉民發文，指「危險品倉庫的消防稽查報告在那？工廠倉庫的公安報告在那？消防員的新裝備的採購報告在那？現場決策的讓人衝進去的指揮紀錄在那？最起碼以上四個 應該公佈出來，然後送那些罪犯，去他們該去的地方」，發文並稱「我們幫不了這些勇敢的消防員，但至少可以讓那些害他們身亡的犯罪者，全員陪葬」。

另有一名鄉民則是呼籲其他網友，可以去查看明揚國際科技公司的GOOGLE評論，從裡面可看到許多前員工爆料，包含「爛死人的公司，薪資低，環境髒亂而且還都是粉塵，塗裝部都是有毒的漆味，新進人員都只有被欺負的份，而且還都是主管級的，也會一直被調部門調來調去或支援」、「血汗工廠，強迫加班，本薪只有21150元，加一堆津貼才超過基本底薪，重點是加班費是用本薪計算的」、「新人體檢費絕對不會退給你，千百個理由不給你簽正職員工所以不退，不建議您去當血汗工，你若想去吸噪音吸粉塵就去吧，由其機台操做，常發生切到手等事件」、「大概四年前，有個FB社團叫『操死人工廠的社團』，幾乎都這員工，大家就知道了」、「 新人逼迫上班，加班１２小時‧狠辛苦到我手都需要開刀做手腕治療，還不讓我成為正職」、「該公司的產品是台灣之光，但該公司的福利制度及工作環境卻是台灣之恥，公司賺錢，對基層員工卻苛刻極致」。相關內容在網路持續引發熱議。

明揚國際科技公司22日傍晚失火爆炸，造成消防嚴重死傷，事發後有網友質疑，該公司的GOOGLE評論本來就不好，質疑根本是是血汗工廠。（圖擷自GOOGLE評論）

明揚國際科技公司22日傍晚失火爆炸，造成消防嚴重死傷，事發後有網友質疑，該公司的GOOGLE評論本來就不好，質疑根本是是血汗工廠。（圖擷自GOOGLE評論）

明揚國際科技公司22日傍晚失火爆炸，造成消防嚴重死傷，事發後有網友質疑，該公司的GOOGLE評論本來就不好，質疑根本是是血汗工廠。（圖擷自GOOGLE評論）

明揚國際科技公司22日傍晚失火爆炸，造成消防嚴重死傷，事發後有網友質疑，該公司的GOOGLE評論本來就不好，質疑根本是是血汗工廠。（圖擷自GOOGLE評論）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
屏東工廠爆炸消防員殉職 蔡總統將南下探視慰問家屬
2023/09/23 10:58

屏東工廠爆炸消防員殉職 蔡總統將南下探視慰問家屬
屏東明揚大火 薛瑞元：已啟動緊急醫療網
2023/09/23 10:38

屏東明揚大火 薛瑞元：已啟動緊急醫療網

遠傳盛大開賣iPhone 15系列
明揚工廠氣爆 殉職消防員賴俊儒臉書湧親友留言：拜託不是真的
2023/09/23 10:10

明揚工廠氣爆 殉職消防員賴俊儒臉書湧親友留言：拜託不是真的
屏東工廠大火死傷多 陳建仁：盡力搶救 結束立院報告後南下
2023/09/23 10:07

屏東工廠大火死傷多 陳建仁：盡力搶救 結束立院報告後南下
屏東明揚工廠大火尋獲2員工無生命跡象 仍有5人失蹤
2023/09/23 09:26

屏東明揚工廠大火尋獲2員工無生命跡象 仍有5人失蹤
哀悼屏東工廠火災 賴清德23日競選行程取消、民進黨慶活動延期
2023/09/23 09:05

哀悼屏東工廠火災 賴清德23日競選行程取消、民進黨慶活動延期
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播