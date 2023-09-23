屏東明揚大火6死98傷4失聯 3消防員殉職

屏東明揚科技公司工廠昨天傍晚發生爆炸，造成嚴重傷亡，至今仍有人員在火場內尚未尋獲。目前現場的空拍畫面已曝光，影片中可看到現場仍有黑煙不斷冒出，大量瓦礫碎片散落在工廠外。（屏東縣政府提供）

2023/09/23 14:29

〔記者羅欣貞、李立法、葉永騫、陳彥廷、黃佳琳、蔡宗憲／屏東報導〕屏東科技產業園區明揚國際科技股份有限公司廠房大火延燒超過17小時，截至23日中午統計共造成6死、4失聯、98人送醫，6名死者中有3人是殉職的消防員；另有1名疑殉職消防員身分難以確認，檢方將採集DNA比對。

這起重大傷亡事件，發生在22日17時31分，屏縣消防局屏二分隊抵達現場時，廠商提供「物質安全資料表」給現場消防人員，確認需用乾粉滅火。小隊長陳文川等消防隊員確認為化學物質洩漏，便開始著裝進入搶救。

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撤退途中爆炸 倖存消防員：沒有噴水

但17時59分時，消防人員持滅火器進入後，發現現場火勢煙霧瀰漫，帶隊指揮官便下令立刻撤退，但撤退途中瞬間發生爆炸，當時水線及滅火器等裝備都還未使用，爆炸狀況來的相當兇猛，瞬間十幾名消防隊員都被爆炸波及，賴俊儒、陳柏翰、鍾吉垣、施寶翔4名消防人員受困失聯。一名廠房作業員也提到，接到通知指發生火警開始疏散，人才剛到外面，沒多久就聽到爆炸聲。

賴俊儒22日晚間經搶救送醫仍不治，成為大火中第一名罹難者，23日凌晨救難人員陸續找到罹難消防隊員，廠區尋獲林、邱、朱姓死亡員工，直到23日中午為止，仍有陳姓及傅姓等3名民眾失聯，1名疑似殉職消防隊員身分待確認。

這起爆炸意外釀成大量傷亡，一度傳出警消入內射水灌救引發更大火勢，但受傷昏迷的消防分隊小隊長陳文川甦醒後向屏縣府重建現場狀況，證實「未噴水且來不及使用滅火器就遇到爆炸。」

總統、行政院長南下探視慰問家屬

這起意外也是2018年桃園市敬鵬大火釀消防員6人殉職後台灣最慘重的工廠火警意外，總統蔡英文、行政院長陳建仁等人今天中午都陸續南下了解救災工作，並慰問家屬。

釀重大傷亡檢方出手

此外，屏東地檢署則是派出3組檢察官進駐屏東市殯儀館，進行相驗、解剖確認死因，並採集檢體進行DNA以比對往生者身分，並著手調查事故場所相關資料，將在現場救災告一段落時，請消防、刑事專業鑑識人員進場蒐證調查，並對事件廠商財產聲請保全扣押，以防脫產。

勞動部將進行勞檢

事發後外界指控該公司為「血汗工廠」，勞動部表示，已責成各勞動檢查機構對該公司的母公司明安國際集團所有廠場，將於1週內完成勞動檢查，如查有違反法令規定者，將予以嚴處。

屏東科技產業園區明揚國際科技股份有限公司廠房大火延燒超過17小時，截至23日中午統計共造成6死、4失聯、98人送醫。（資料照）

屏東明揚國際工廠爆炸，消防人員在濃煙密布的現場挺進搶救失聯民眾。（記者李惠洲攝）

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