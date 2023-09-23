屏東工廠爆炸高雄收治19傷患 陳其邁探視允給予最好醫療照顧

高雄市長陳其邁今早前往高雄長庚醫院探視傷患和家屬，並請醫院給予最好的醫療照顧。（記者許麗娟攝）

2023/09/23 12:55

〔記者許麗娟／高雄報導〕屏東明揚科技公司工廠昨天傍晚發生爆炸，截至23日上午11點，已知造成5死、98傷、5失蹤，高雄市在意外發生後，立即提供消防及醫療上的協助，至今早共收治19名傷患，市長陳其邁上午前往高雄長庚醫院探視包含2位重傷消防員在內的6位傷患，並拜託醫院給予最好的醫療照顧。

屏東工廠爆炸造成上百人死傷，昨晚起，陸續有傷患就近送往高雄多家醫院救治，包括高雄長庚6位、高醫附醫5位、802國軍高雄總醫院4位、義大醫院1位、阮綜合1位、小港醫院1位、高市聯醫1位，其中，802醫院1人是清晨送抵仍傷重不治，已知非消防員，另有1人出院，阮綜合、小港、聯合醫院的3位傷患也已出院。

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據了解，這次的傷亡中，共有17人為高雄市籍，包括不幸罹難的消防員賴俊儒，以及左前臂斷肢重傷的盧逸軒等，高雄市長陳其邁及副市長等今早分別前往各醫院探視傷者和家屬。

陳其邁上午到長庚醫院探視後指出，高雄共收治19位傷患，最嚴重的1級傷患6位、2級5位、3級6位，另有2個是今天後送到高雄，1人傷重不治。

陳其邁說，高雄長庚有2位消防員傷勢嚴重，他探視後也向家人打氣，後續需要高雄市政府協助的地方會全力幫忙，現階段主要是醫療問題，其中1名消防員盧逸軒是高雄市民，傷勢比較嚴重，主要集中在臉部和上半身，未來復健工作難度較高，長庚等高雄各醫院都會提供最好的照顧，也會有專責的社工一對一進行輔導。

高雄市長陳其邁今早前往高雄長庚醫院探視傷患和家屬，並請醫院給予最好的醫療照顧。（記者許麗娟攝）

高雄市長陳其邁至長庚醫院探視屏東工廠爆炸傷患及家屬。（高雄市政府提供）

高雄市長陳其邁至長庚醫院探視屏東工廠爆炸傷患及家屬。（高雄市政府提供）

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