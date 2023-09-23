屏東工廠大火14名消防員傷亡名單！4人殉職 10人輕重傷

現場濃煙範圍已縮減。（記者陳彥廷攝）

2023/09/23 16:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東科技產業園區「明揚國際」公司昨天（22日）發生重大火警，造成7死、98人輕重傷，截至目前為止仍有3人失聯，而派遣到現場救災的消防員共4人不幸殉職，另有10名消防員和義消分別受到輕重傷，除了燒傷外，還有截肢、肢體斷裂骨折等，傷亡十分嚴重。

消防員傷亡名單如下： 1、屏東第二分隊隊員賴俊儒（男、33歲、103年特），無生命徵象送屏東寶建醫院後宣告死亡。 請繼續往下閱讀... 2、屏東第二分隊隊員陳柏翰（男、32歲、專28期），於現場尋獲遺體。 3、屏東第二分隊隊員鍾吉垣（男、38歲、專23期），於現場尋獲遺體。 4、屏東第二分隊隊員施寶翔（男、37歲、專23期），於現場尋獲遺體。 5、屏東第二分隊隊員林家慶（男、42歲、97年特），上半身燒燙傷送高雄長庚醫院。 6、屏東分隊隊員盧逸軒（男、40歲、專21期），左上臂截肢、手臉燒燙傷送屏東榮民總醫院。 7、屏東分隊小隊長王廣華（男、52歲、進修15期），手部及臉部燒燙傷送屏東榮民總醫院。 8、屏東第二分隊小隊長陳文川（男、46歲、專15期），手部及臉部燒燙傷送屏東基督教醫院。 9、屏東分隊隊員楊士良（男、40歲、104年特），左手手指受傷送屏東榮民總醫院。 10、屏東分隊隊員陳柏璋（男、32歲、105年特），肩膀壓傷送衛生福利部屏東醫院。 11、屏東分隊隊員盧偉哲（男、26歲、警大85），頭暈想吐送衛生福利部屏東醫院。 12、屏東第二分隊隊員林俊宏（男、42歲、專19期），胸痛悶送衛生福利部屏東醫院，已出院。 13、屏東分隊隊員郭博昇（男、49歲、96年特），手部多處燒燙傷送屏東榮民總醫院，已出院。 14、屏東義消分隊隊員廖宥棟（男、51歲），呼吸衰竭送衛生福利部屏東醫院

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