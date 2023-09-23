為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

屏東工廠大火14名消防員傷亡名單！4人殉職 10人輕重傷

現場濃煙範圍已縮減。（記者陳彥廷攝）

現場濃煙範圍已縮減。（記者陳彥廷攝）

2023/09/23 16:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東科技產業園區「明揚國際」公司昨天（22日）發生重大火警，造成7死、98人輕重傷，截至目前為止仍有3人失聯，而派遣到現場救災的消防員共4人不幸殉職，另有10名消防員和義消分別受到輕重傷，除了燒傷外，還有截肢、肢體斷裂骨折等，傷亡十分嚴重。

消防員傷亡名單如下：

1、屏東第二分隊隊員賴俊儒（男、33歲、103年特），無生命徵象送屏東寶建醫院後宣告死亡。

2、屏東第二分隊隊員陳柏翰（男、32歲、專28期），於現場尋獲遺體。

3、屏東第二分隊隊員鍾吉垣（男、38歲、專23期），於現場尋獲遺體。

4、屏東第二分隊隊員施寶翔（男、37歲、專23期），於現場尋獲遺體。

5、屏東第二分隊隊員林家慶（男、42歲、97年特），上半身燒燙傷送高雄長庚醫院。

6、屏東分隊隊員盧逸軒（男、40歲、專21期），左上臂截肢、手臉燒燙傷送屏東榮民總醫院。

7、屏東分隊小隊長王廣華（男、52歲、進修15期），手部及臉部燒燙傷送屏東榮民總醫院。

8、屏東第二分隊小隊長陳文川（男、46歲、專15期），手部及臉部燒燙傷送屏東基督教醫院。

9、屏東分隊隊員楊士良（男、40歲、104年特），左手手指受傷送屏東榮民總醫院。

10、屏東分隊隊員陳柏璋（男、32歲、105年特），肩膀壓傷送衛生福利部屏東醫院。

11、屏東分隊隊員盧偉哲（男、26歲、警大85），頭暈想吐送衛生福利部屏東醫院。

12、屏東第二分隊隊員林俊宏（男、42歲、專19期），胸痛悶送衛生福利部屏東醫院，已出院。

13、屏東分隊隊員郭博昇（男、49歲、96年特），手部多處燒燙傷送屏東榮民總醫院，已出院。

14、屏東義消分隊隊員廖宥棟（男、51歲），呼吸衰竭送衛生福利部屏東醫院

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
未噴水灌救撤退途中遭炸飛 明揚大火倖存消防員還原驚險過程
2023/09/23 13:47

未噴水灌救撤退途中遭炸飛 明揚大火倖存消防員還原驚險過程
屏東大火4勇消殉職…《火神》陳庭妮不捨發聲：任務結束了
2023/09/23 13:28

屏東大火4勇消殉職…《火神》陳庭妮不捨發聲：任務結束了

遠傳盛大開賣iPhone 15系列
無法接受愛子去世 殉職勇消陳柏翰母親癱軟送醫
2023/09/23 12:38

無法接受愛子去世 殉職勇消陳柏翰母親癱軟送醫
殉職消防員賴俊儒笑容陽光 體能驚人成常訓傳奇
2023/09/23 12:14

殉職消防員賴俊儒笑容陽光 體能驚人成常訓傳奇

PP石墨烯塑崩褲 蟬聯三年榮獲年度風雲賞
1位消防員仍列失聯 屏東消防局：沒有完整遺體要驗DNA
2023/09/23 12:08

1位消防員仍列失聯 屏東消防局：沒有完整遺體要驗DNA
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播