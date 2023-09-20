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借錢也要來台打工！越南女交通違規被查獲 勾勒驚心偷渡路線

警方查出陳女非法來台打黑工的身分。（警方提供）

警方查出陳女非法來台打黑工的身分。（警方提供）

2023/09/20 22:35

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓越南籍女子多年前曾在台工作，因逾期居留被遣返後覺得賺錢不易，去年中旬偷渡來台非法打工，原準備賺到100萬才甘願回國但事與願違，上週六因騎車違規被攔查也讓非法黑工身分曝光，她向警方描述驚心動魄偷渡過程及路線，哀嘆最後仍面臨被遣返命運。

台中市警局交通警察大隊第一中隊員警許顯榮及陳尚揚，當天上午執「防制機車事故精實大執法專案」勤務，積極取締各項交通違規，巡經東區大智北街與八德街口，見一輛機車逆向騎乘攔停，52歲越南籍陳姓女騎士面對盤查神情緊張、對談間結結巴巴，且避重就輕強調身上沒有帶證件，但可以提供居留證號查驗。

此時陳女見警方專注操作M-POLICE小電腦查對年籍資料時，竟乘機拔腿就跑，但跑不到50公尺就被警方攔獲，經查陳女無前科及失蹤人口相關資料，進一步追查後，陳女才坦承自越南非法來台打工，唯恐被遣送回國心虛逃跑。陳女向警方說，8年前曾在中部工作過一段期間，為了賺更多錢，只好逾期居留到處工作，終究遭查獲遣返。

因為這幾年在家鄉工作賺的錢很少，後來聽認識的非法仲介說，從越南要來台工作，得先申請觀光簽證到中國，再從中國沿海偷渡來台，一個人要付新台幣15到20萬元，而黑工因為不受勞基法限制，光是從事屠宰耕種及採茶，月薪就將近6萬，所以一直想盡辦法透過關係尋找可以來台工作的方法。

因身上沒存什麼錢，只好先跟親戚借款湊到新台幣15萬元付給偷渡集團，然後在他們安排下，去年6月間前往中國旅遊時，持假證件方式蒙騙查驗，順利搭上觀光郵輪，並趁郵輪停泊在台灣附近公海，轉乘偷渡用接駁小船，深夜在台灣北部一處小漁港偷渡上岸。

陳女說，一上岸就被載到台灣中部後放下車，再以手機聯繫同鄉朋友先借住宿舍裡，再透過同鄉朋友介紹找到工作賺錢，這一年多工作存了一些積蓄，本想等賺足百萬才返回越南，沒想到只因為小小交通違規遭警方攔查，進而查出非法來台打黑工的狀況，只能面臨被遣送的窘境。

陳女因交通違規被攔查。（警方提供）

陳女因交通違規被攔查。（警方提供）

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