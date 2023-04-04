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    防堵浮屍悲劇再現 海巡連假緝獲12名越南偷渡客

    海巡連假緝獲12名越南偷渡客。（海巡提供）

    海巡連假緝獲12名越南偷渡客。（海巡提供）

    2023/04/04 16:18

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣西部沿海最近陸續出現20具浮屍，其中疑似還有越南人疑似想偷渡來台發生意外，海巡及警方在清明連假也不鬆懈查緝，3日晚間在枋寮外海發現可疑漁船，且船上無任何漁獲，登檢後發現艙間內藏有12名越南偷渡人士（9男3女），完成防檢疫安置作業程序後，移送移民署收容。

    海巡署第八巡防區指揮部3日晚間8時57分，主動查看雷情發現於屏東頂寮溪外約2浬有航跡可疑漁船，立即統合岸、海、查緝、警兵力部署圍捕查緝，恆春海巡隊立即派遣線上巡防艇PP3589艇前往查看，於9時20分抵達通報位置，艇長發現該船並無漁具，明顯可疑，隨即展開登檢部署。

    登檢後發現船上駕駛台下方艙間內藏有12名越南偷渡人士（9男3女），緊急增援艦艇前往協助，並於10時35分共同押解該涉案漁船返回枋寮漁港，全案將依違反「入出國及移民法」報請屏東地檢署指揮海巡、警政、移民相關單位擴大偵辦，追查幕後不法集團。

    海巡署第八巡防區表示，連假期間，海巡署除強化水域活動安全戒護外，並針對海域不明目標加強查察，配合海面雷達目標監控，即時調派線上巡防艇加強巡邏進行攔截圍捕，有效攔阻本國籍漁船載運偷渡犯闖關入境；海巡呼籲，不法偷渡集團為牟取暴利，罔顧國人健康安全，企圖載運越南偷渡人士入境，已嚴重造成國內防疫壓力，為有效打擊偷渡犯罪集團，民眾若有發現不法，請即撥打海巡署「118」免付費報案電話提供線索。

    海巡連假緝獲12名越南偷渡客，都藏在駕駛座下船艙。（海巡提供）

    海巡連假緝獲12名越南偷渡客，都藏在駕駛座下船艙。（海巡提供）

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