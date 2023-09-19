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高齡翁註銷駕照仍騎機車闖禍1死1傷 因這緣由獲緩刑

因高齡自願繳銷駕照的林姓老翁，仍騎機車外出闖禍造成對方一死一傷，台南地院考量他已賠償和解且自首，給他緩刑自新機會。（資料照）

因高齡自願繳銷駕照的林姓老翁，仍騎機車外出闖禍造成對方一死一傷，台南地院考量他已賠償和解且自首，給他緩刑自新機會。（資料照）

2023/09/19 11:04

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市1名林姓老翁因已高齡自願註銷駕照，去年9月5日上午，他仍騎機車外出，行經南市安定區178線某路段突然左轉，導致張姓、洪姓騎士閃避不及撞上，其中張女傷勢嚴重，送醫幾日後仍告不治。台南地院審認林翁無照駕駛又疏失肇生車禍，確有過錯，考量他已賠125萬元和解，案發後也自首，依過失致死罪判他8個月徒刑、緩刑2年。

判決指出，林翁曾經考領機車駕照，2020年11月間因為年事已高，自願繳回、註銷駕照。不過，去年9月5日上午8點許，他明知自己已無駕照、仍騎機車外出，在行經南市安定區178線某處路段時突然左轉，導致直行的張女騎士來不及閃避，兩人撞成一團；接著林翁的機車又與洪男機車發生碰撞，3人3機車紛紛倒地。

其中，張女受到頭部外傷合併蜘蛛膜下腔出血、嚴重腦腫脹合併中樞神經衰竭、左側顴骨骨折、左側上頷骨骨折等傷害，送醫急救後仍在去年9月12日宣告不治；洪男則受有右膝、右踝及右肘挫傷等傷害，但洪提告後又撤回告訴。

法官認為，林翁犯後態度尚稱良好，知所警惕、不至於再犯，因此判他8月徒刑、緩刑2年，還可上訴。

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