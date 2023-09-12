賓士註銷牌照掛他車車牌吃單！違規+欠稅逾24萬起底 查封扣車

積欠違規及稅款逾20萬元，遭註銷車牌賓土轎車當場遭拆牌拖吊移置保管。（台東監理站提供）

2023/09/12 16:52

〔記者陳賢義／台東報導〕32歲周姓男子駕駛未定期檢驗遭註銷牌照又懸掛他車號牌的賓士轎車違規上道，台東監理站跨機關結合5大系統利用「多元科技執法」查獲，又追出積欠大量違規及燃料費、牌照稅未繳逾20萬元，法務部行政執行署花蓮分署立刻查封扣車，呼籲車主切勿心存僥倖，夜路走多了總會碰到鬼。

為遏止交通違規事件持續發生，提升欠費清理成效，台東監理站聯合執行署花蓮分署及縣交通隊自9月起辦理跨機關科技執法追車專案，針對註銷號牌車輛、欠繳稅捐及酒駕等交通違規罰鍰大戶，利用科技執法手段，並結合大數據分析，追蹤目標車輛行蹤並予以查扣、移置及保管。

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台東監理站跨機關結合5大系統利用「多元科技執法」即時通報等科技執法設備，觀測目標車輛經常出沒時段，執行攔檢勤務攔查1台賓土轎車，發現它未定期檢驗遭註銷牌照，又懸掛他車號牌上道，警方當場開單，又追查出周姓車主積欠大量違規及燃料費、牌照稅未繳逾24萬餘元。

台東監理站強調，由於這些車輛行駛道路猶如不定時炸彈，嚴重危害用路人的生命財產安全，也嚴重破壞國家租稅債權的實現，專案已鎖定以危害公共安全甚高的註銷車輛，及酒駕、欠稅大戶之義務人車輛為主要目標。呼籲民眾車輛務必按時辦理檢驗，行車遵守交通規則，欠繳罰鍰或稅費的義務人，於收到催繳通知後應儘速自動繳納，否則名下財產隨時有被強制執行的可能。如經濟上遇有困難無法一次完納，可向執行署花蓮分署洽詢分期繳納事宜。

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