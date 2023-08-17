台中霸王車占用停車格 一查違規180件拔牌拖吊

越籍車主積欠牌照及燃料稅3年，停管處通報拔牌拖吊。（監理所提供）

2023/08/17 17:40

〔記者黃旭磊／台中報導〕越籍上班族積欠牌照及燃料稅超過3年，不繳eTag電子道路收費及違規罰鍰，還長期佔用路邊停車格，台中區監理所拔牌拖吊後，查出累積180件交通違規，至今尚未結清罰鍰。

台中區監理所本月聯合法務部行政執行署台中分署、台中市停車管理處及台中市交通警察大隊等單位，聯合查扣欠稅違規註銷車輛，在西屯路、至善路口發現一輛紅色自小客車，積欠罰鍰8萬3千元、積欠牌照及燃料稅約9萬元，立即查扣拆牌拖吊。

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台中區監理所科長林彥志說，越籍車主持居留證在台工作，行蹤飄忽不定，經停車管理處收費員掌握到特定日上午停在至善路排水溝，跟監查訪3天後查扣到案，代管一週後仍未結清罰鍰，也未辦理重新領牌作業。

台中區每月平均有超過500部汽機車（以汽車為主）牌照遭註銷，本月起結合停車管理處平台，查扣績效突增；稽查人員透露，以LINE群組即時回報，鎖定註銷車及欠款大戶霸王車地點，機動取締很有效率。

除了積欠稅金罰款，停管處專員也舉報南屯區黎明路一輛BMW白色跑車、南區大慶街霸王車長期佔用公用停車格，由交大趕往拖吊取締。

台中區監理所長楊聰賢表示，去年起（2022）年至今年7月，台中地區已攔查拖吊2675件註銷車，並開立罰單金額約963萬，將持續與行政執行署及台中市停車管理處合作，擴大取締攔查吊註銷車輛及佔用停車格霸王車。

BMW跑車遭註銷車牌，仍佔用黎明路公有停車格。（監理所提供）

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